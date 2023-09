Sujarchuk anunció la UNI Esco, la primera universidad propia de Escobar y autosustentable

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, anunció la creación de la UNI Esco, lo que configura un hito para municipio porque se trata de una nueva casa de estudios de educación superior y gestión privada, que se convertirá en la primera universidad propia del distrito

“De manera inteligente, creativa y moderna articularemos a todo el sector productivo con los sectores que generan contenido, conocimiento y un modelo universitario destinado a los más jóvenes, así como a los que ya estudiaron, al posgrado y a la capacitación gracias a“, explicó Sujarchuk.El jefe comunal estuvo acompañado en el anuncio por Marcelo Paz, Pablo Palmaz y Agustín Álvarez (UNSAM); Miguel Sosa (UTN de Campana); Luis Ambros (Facultad Ciencias Veterinarias de la UBA); Marcela Vidondo, Gustavo Medrano y Ernesto Gallegos (UNAHUR), Cosme Iribarren (fiscal general de San Isidro), y otras autoridades y representantes de entidades académicas públicas y privadas.El proyecto es impulsado por la Municipalidad y tiene como objetivo fomentar la excelencia académica así como la investigación regional y la vinculación con el sector productivo, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad en su conjunto.Según expresaron desde el Municipio, este tipo de iniciativas permiten a Escobar consolidarse como "un Estado que gestiona y diseña todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el superior, y ofrece a los vecinos del distrito y de toda la región un sistema educativo amplio, diverso y de excelencia".Durante el acto,Esa comisión fundacional estará integrada por distintas subcomisiones de profesionales, expertos en educación, y también referentes de diferentes ámbitos sociales, culturales, deportivos, comunitarios, del sector productivo y empresarial, y representantes de entidades de bien público del distrito.Por otra parte, el intendente Sujarchuk y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Daniel Filmus, inauguraron el tercer Congreso Regional de Educación en EscobarEn el Colegio de la UBA Escobar Dr. Ramón A. Cereijo, el jefe comunal de Escobar y el funcionario nacional dieron inicio al tercer Congreso Regional de Educación, que se extenderá hasta mañana con el objetivo de favorecer el intercambio académico e incorporar nuevas herramientas para la educación en todos los niveles.“A través de este congreso, nos proponemos trabajar y aportar ideas y soluciones para el sistema educativo. Esperamos que todos los docentes se expresen con libertad, que manifiesten sus ideas para que entre todos y todas podamos aprender y seguir trabajando en un distrito que no para de crecer, que tiene un instituto de educación superior, que va a tener su propia universidad y que desarrolla investigación. Sin desatender los problemas del presente, todo esto es parte del Escobar del futuro, el que soñamos y estamos construyendo para las próximas generaciones”, afirmó Sujarchuk.“Es un orgullo estar junto a Ariel, un intendente que se preocupa por planificar y mejorar la educación. Sabemos que en muchos lugares se responsabiliza al Estado nacional o provincial, pero no a las intendencias. Por eso, es bueno que en Escobar el Estado municipal se ponga al frente de esta tarea tan importante para el desarrollo de la comunidad. Además, junto con el Municipio llevamos adelante un trabajo conjunto para que Escobar tenga su propio Centro Interinstitucional de Investigación, que permitirá a los jóvenes investigar en el lugar donde nacieron y aportar a la construcción de conocimiento para todo el país”, aportó Filmus.El Congreso está destinado a docentes y directivos de todos los niveles, investigadores, investigadoras, referentes empresariales, estudiantes terciarios y universitarios. Los ejes temáticos que se abordarán son las nuevas tecnologías, la importancia de la educación sexual integral, el cuidado del ambiente, los derechos de las y los estudiantes, la educación en relación a la innovación tecnológica y sus salidas laborales, entre otros. Con entrada libre y gratuita, el congreso estará abierto hasta el jueves 21 de septiembre, de 9 a 16 horas.Algunos de los profesionales que se presentarán son la investigadora, socióloga e historiadora Dora Barrancos; el ex ministro de Ciencia, Tecnología, e Innovación productiva de la Nación, presidente de los Directorios de Y-TEC y de YPF Litio, Roberto Salvarezza; el especialista en Educación Gabriel Brener; la directora Provincial del Nivel Inicial, Patricia Redondo; la directora de Tecnología Educativa del programa Conectar Igualdad, Laura Penacca; el presidente de la SAIEHE, Nicolás Arata; la coordinadora de Formación Integral y Terminalidad Educativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Evangelina Dosso; el doctor en Ciencias de la Educación Mariano Echenique; la decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ, María Fernanda Vázquez; y la especialista y magister en Didáctica Marilina Lipsman, entre otros referentes del campo educativo.