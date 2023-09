Ganancias, jueza Figueroa y Alquileres: la sesión determinante que el Senado tendrá este jueves

Unión por la Patria configuró una sucesión de posibles e importantes victorias para la sesión de este jueves en el Senado, donde se debatirán y votarán la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el proyecto de ley de Alquileres que empujó Juntos por el Cambio en Diputados y el pliego de la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien fue echada de su cargo por la Corte Suprema a través de una maniobra política

El foco de atención central para la gente y también para la campaña electoral deserá la votación que la Cámara alta realizará este jueves desde las 14 sobre el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría de Ganancias, luego de que Diputados haya dado media sanción a la iniciativa, impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria.El debate se llevará a cabo después de que el proyecto haya obtenido dictamen de mayoría en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, por lo que de esta manera ya puede ser analizado en el recinto de sesiones.En Diputados, la iniciativa había sido aprobada con 135 votos a favor, 103 en contra y ninguna abstención. Los votos afirmativos los brindaron los bloques del Frente de Todos, la izquierda, los libertarios, federales, Provincias Unidas y los gobernadores electos de Santa Cruz y Neuquén, Claudio Vidal y Rolando Figueroa respectivamente. En contrapunto, los legisladores de Juntos por el Cambio se opusieron.Según la información trascendida y las expresiones públicas de confianza realizadas por dirigentes de UP, el oficialismo ya tiene el quórum asegurado para dar inicio a la sesión. Pero no sólo eso: también tiene los votos para darle sanción definitiva al proyecto que modifica Ganancias y, por último, el acompañamiento necesario para modificar el proyecto de alquileres que JXC logró aprobar en Diputados y que lo haría retornar allí nuevamente.El tercer tema determinante es el tratamiento del pliego de la jueza Figueroa, que ya cumplió 75 años y quiere seguir en su puesto de la Cámara de Casación. La mayoría de los jueces lo hacen y la mayoría no tienen inconvenientes, ni en el Congreso ni en el máximo tribunal. Sin embargo, en su caso la Corte Suprema se metió en el tema aprovechando que la oposición en el Senado se negó en su momento a aprobar su pliego y le ordenó cesar sus funciones.La continuidad de la integrante de Casación es de especial importancia para Comodoro Py en su afán de lawfare contra Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Figueroa integraba la sala que debía intervenir en Hotesur y Los Sauces, además de Memorándum con Irán, y se esperaba que lo hiciera a favor de la Vicepresidenta por decisiones que tomó en el pasado.El desafío que tiene el oficialismo, con el quórum asegurado, es que los aliados que acompañarán en Ganancias y Alquileres no se retiren a la hora de votar el pliego de Figueroa o lo hagan en contra.El interbloque del FdT tiene 31 senadores y JXC, 33. Es por eso que es central el apoyo de los senadores Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, quienes tienen un monobloque.El oficialismo también apuesta al acompañamiento de los peronistas disidentes María Eugenia Catalfamo, Guillermo Snopek Carlos Espínola y Edgardo Kueider, que conforman el bloque Unidad Federal.