Massa se reunirá con el diseñador de la moneda digital argentina el próximo martes

El ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria se reunirá el próximo martes a las 10 en el Ministerio de Economía con el contador que diseñó el proyecto de la moneda digital argentina, Carlos de los Santos, para ultimar detalles del proyecto que planea presentar en el Congreso en las próximas semanas.Así lo confirmó en diálogo con Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde el contador. De los Santos comentó que le presentó a Massa este proyecto el 26 de diciembre del 2019 en la Cámara de Diputados. “No me voy a olvidar nunca porque vos sabés que yo soy de Resistencia Chaco, inclusive te estoy hablando desde ahí. Tuve que salir el 25 y discutí con toda la familia porque no fue fácil tomar la decisión de abandonar en la fiesta e irme a Buenos Aires para estar el 26, así que de eso no me voy a olvidar jamás”, recordó.Sobre el proyecto en sí, explicó que la iniciativa d”. “Ahí no tiene más vigencia los billetes y monedas, lo llaman bancarización, a partir de ahí todos los cobros de pago lo hace a través del celular, lo hace con la tarjeta y con todas las alternativas que hoy tiene y más incorporarán el sistema financiero para realizar esta operación”, indicó.De los Santos señaló que"Por lo tanto el IVA va a tener que pagarlo, las leyes laborales van a tener que pagarlo, inclusive por decirte cosas que no existen en la contabilidad de nadie, la coima y va a tener que pagar el impuesto independientemente de que después diga lo que vos quieras, de por qué recibiste eso o quién te lo pagó tendrá que demostrarlo", continuó.Y señaló: "Yo quiero que ingresen los impuestos de todas las operaciones de compra y de pago. Desde el punto de vista fiscal logro tener un Estado eficiente, un Estado que no necesite hacer ajustes para cumplir metas Fondo Monetario, que a su vez tenga un excedente fiscal que le permita bajar impuestos"."Mi propuesta es que a su vez esa baja de impuestos tenga un carácter redistributivo y no recaudatorio como es hoy", agregó y aseguró que esa idea se la planteará el martes al ministro de Economía, además. señaló que está "intrigado" por hablar del sistema de financiamiento.Al ser consultado sobre la dolarización De los Santos No manifestó estar "en desacuerdo" porque "no demuestra que vamos a tener mejor empleo, mejor financiamiento, crecimiento económico, ni que vamos a tener mejor educación o mejor salud"."Aparte de un problema de soberanía. Explicate vos el colmo de que tengo que ver qué es lo que va a hacer Biden en Estados Unidos para ver cómo tengo que manejar mi economía. Es decir, realmente una cosa que no la entiendo y no la comparto en absoluto", remarcó.