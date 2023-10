Barrionuevo: Javier Milei va a ganar en la primera vuelta

El líder del gremio de gastronómicos,, que volvió a referirse al acuerdo que mantiene con el candidato presidencial de La Libertad Avanza , y aseguró que utilizará su sindicato para fiscalizar 11 provincias en las elecciones del 22 de octubre. “Milei es el presidente del futuro”, sostuvo y auguró: "Va a ganar en la primera vuelta”."Yo dije en Catamarca que me gusta Milei y creo que gana en primera vuelta. Eso fue todo lo que dije. Después vino el agradecimiento de Milei, nos juntamos y hablamos un poco del menemismo y de todo lo que tiene que ver con el mundo laboral", explicó Barrionuevo sobre su alianza con Milei.Y amplió:"A él le gusta el sistema Uocra, por ejemplo -que nosotros quisimos implementar hace mucho-, que es el seguro de desempleo que garantiza un fondo de despido (...) Me parecía bastante piola haberlo hecho y ahora los empresarios gastronómicos están totalmente de acuerdo. Todo es para agilizar la posibilidad de más empleo”.En este sentido, descartó que su acuerdo con Milei sea para manejar los planes sociales en un eventual gobierno libertario y ratificó su propuesta para que los sindicatos se hagan cargo de los seguros de desempleo. ”hay que terminar con los (Luis) D’Elia y los (Juan) Grabois, que se han enriquecido con la nuestra”, señaló.Respecto a las críticas de la candidata presidencial Patricia Bullrich, que lo calificó como “casta” durante el último debate presidencial para atacar a Milei, el sindicalista respondió:“”, sostuvo, y completó señalando que “los políticos hicieron mierda la democracia”.Por otro lado, Barrionuevo justificó sus dichos a partir de sus viajes a las 11 provincias que su sector fiscalizará en el marco de las elecciones del 22 de octubre y detalló que le sumará a Milei más de 200 mil fiscales a nivel nacional. “Él tenía una estructura de las PASO y yo cepillando la elección de las PASO te puedo decir sin equivocarme que Milei estuvo en el 35-37%, pero hubo lugares donde no se fiscalizó. No es que le robaron votos, sino que no tenía estructura y ahora la va a tener”.”, agregó.