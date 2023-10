En medio de la escalada del dólar, Bullrich apuntó contra la "irresponsabilidad" de Milei y calificó a Massa de "pirómano"

DÓLAR A 1000

Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro.



En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 10, 2023

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, apuntó este martes contra la "irresponsabilidad" de Javier Milei y calificó a Sergio Massa de "pirómano" en medio de la fuerte escalada del dólar blue. En ese sentido, estaba por brindar esta tarde una conferencia de prensa junto a Carlos Melconian, su eventual ministro de Economía, pero la canceló a último momento.A través de sus redes sociales, la exministra lanzó: "Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro".Y prometió: "En Juntos por el Cambio tenemos el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país".En esa línea, Melconian también disparó contra el candidato libertario: "No está a la altura de un futuro Presidente de la Nación. Un Presidente de la Nación se saca el overol de esas cosas, está hablando del horizonte, del crédito, de la calidad de vida de la gente, de lo que propone como país, de dónde se va a parar internacionalmente”.“El 23 de octubre podés ser presidente de Argentina y estás dando recomendaciones de plazo fijo, son de cuarta esos presidentes. Si no, que siga trabajando de consultor, que siga opinando para los programas”, apuntó en Radio Con VosAdemás, el expresidente del Banco Nación analizó que los principales economistas que rodeaban a Milei le soltaron la mano y lo describió como "un hombre que se ha quedado solo". "La gente con algún nivel de entendimiento y talento correcto sobre qué es la dolarización, la bimonetariedad, qué es un régimen cambiario no está más. Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Diana Mondino no están más", señaló.Las declaraciones de Bullrich y Melconian se dan en un escenario de fuerte escalada del dólar blue, que se negocia esta tarde a $1040 para la venta. También a modo de respuesta por los dichos de Milei desalentando los plazos fijos en pesos.Con este marco de fondo, ambos iban a dar una conferencia de prensa a las 18.40 en Mariano Acosta 1637, en Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, pero fue cancelada sin mayores explicaciones.