Cecilia Pando señaló que en una eventual presidencial de Milei "las fuerzas de seguridad deberán restablecer el orden"

La defensora de genocidas que hace apología de última dictadura militar, utilizó sus redes sociales para reclamarle al candidato presidencial Javier Milei, la liberación de los militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y señaló que en caso de que el líder de La Libertad Avanza sea electo presidente habrá tal conflicto social que "las fuerzas de seguridad deberán restablecer el orden".A través de un video compartido en su Tiktok, se dirigió al "futuro candidato de la Nación", en alusión a Milei, y le encomendó una "tarea ardua" que, según indicó, es "devolvernos el Estado de derecho que perdimos años atrás con la llegada de Néstor Kirchner al poder".donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales", comenzó a enumerar la activista, defensora de represores, y esposa del mayor del Ejército retirado Rafael Mercado.Y sostuvo que "se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes al momento de los hechos, se le aplica la ley penal de forma retroactiva y se les viola la igualdad ante la ley". Además, señaló que muchos de ellos llevan "más de 20 años" cumpliendo prisión preventiva cuando "nuestra ley manda como máximo tres".Para Pando, la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en tareas de seguridad interior -algo que está expresamente prohibido por ley- no va a ser posible "si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas".La negacionista es presidenta del grupo político la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) justificó su pedido en que "urge solucionar este tema porque probablementeEn esa línea, cuestionó qué efectivo estaría dispuesto a reprimir si después puede llegar a ser perseguido judicialmente por su accionar. "En la década del 70 los militares que cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos, ¿quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?", expresó Pando, quien supo tener un vínculo cercano -tanto de militancia como afectivo- con Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza.Pando y la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, son reconocidas negacionistas que llegaron incluso a justificar el robo de bebés durante la dictadura genocida que, a 40 años del retorno de la democracia, siguen reivindicando.