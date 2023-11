Olmedo, el candidato de Milei en Salta, pidió "privatizar las escuelas" y que se eduque "a punterazos"

🔴 ALFREDO OLMEDO: "HAY QUE PRIVATIZAR LAS ESCUELAS"



🗣️"A mi me han enseñado a punterazos, ¡a punterazos! La maestra nos hacía poner los deditos adelante en la mesa y nos pegaba con el puntero. Aprendía uno a la perfección", detalló. pic.twitter.com/QSXaw2hOhj — Mejor País del Mundo 🌎 (@MejorPais899) November 2, 2023

El exlegislador nacional, que fue electo en para ocupar una banca en el Parlasur por el bloque neoliberal, pidió "privatizar las escuelas" y que se eduque "a punterazos".Olmedo señaló que las escuelas debían ser privadas salvo en el caso de que se justifique que una familia no puede abonar una matrícula y un poco titubeando, argumentó: "Tiene razón Milei. Que el estado pague la cuota. Que el estado le dé la plata al que no pueda pagar, para pagar ese colegio".cuando no sabías las tablas de multplicar la maestra nos ponía los deditos al borde y nos pegaba con el puntero, aprendía uno a la perfección", comentó Olmedo orgulloso de esa técnica en una entrevista que brindó en Radio con Vos.Ante la consulta del conductor Diego Iglesias si de si el puntero le parecía algo pedagógico respondió: ""."Yo nunca tuve un problema psicológico por aprender así", remarcó al concluir.Como consignó Juan Tejerina para Página 12, la carrera política de Olmedo comenzó en 2007 en las filas del romerista FreJuVi; fue electo senador provincial con 6303 votos por el departamento de Anta. Pero su gran salto lo dio el 28 de junio de 2009 cuando obtuvo una banca de diputado nacional con partido propio (Salta Somos Todos) cosechando 83.270 votos. Su campaña se basó en eslóganes simplistas (“no vote al pedo, vote a Olmedo”) y un clientelismo de sorteos de vehículos, electrodomésticos y actos-shows con artistas como Gladys la Bomba Tucumana, Pimpinela o Ráfaga.En el Congreso se alineó con el PRO y desarrolló una agenda conservadora defendiendo el servicio militar obligatorio y oponiéndose al matrimonio igualitario. En 2011 fue por la gobernación. Completó su fórmula con Bernardo Biella, médico de la burguesía capitalina de larga trayectoria en el MID, con una posición anti aborto y un perfil de outsider. Olmedo estaba dispuesto a todo: usó en afiches sin autorización una foto con Lionel Messi, lo que le valió una demanda millonaria. La cosecha electoral no fue la esperada: 138.132 votos que lo dejaron en segundo lugar.Su mandato como diputado nacional concluyó en 2013. El salto consecutivo era ir por el Senado Nacional. Olmedo logró solo 142.468 votos y se quedó sin banca. Volvió a la carga por la gobernación en 2015 con su primer amor político, Romero. El ex gobernador libraba la batalla definitiva por el reparto del poder con su pollo rebelde, Juan Manuel Urtubey. La disputa dejó a JMU como claro triunfante sobre los lejanos 203.417 votos del frente Romero + Olmedo.En las legislativas Cepillo fue por lo seguro, renovar la diputación nacional. Cumplió el objetivo con un segundo puesto con 184.185 votos.Hay tres votaciones que podrían ser una radiografía de sus ideas, en soledad se opusó a tres grandes consensos parlamentarios: la declaración de la emergencia social (2016), la ley para prohibir que se aplique el 2x1 a genocidas de la dictadura (2017) y la Ley Micaela (2018), que establece la capacitación obligatoria en género para los tres poderes estatales.Olmedo fue investigado por la justicia por causa variopintas, trata de personas y reducción a la servidumbre en su finca en La Rioja, indagado en Mendoza por lavado de activos y por la utilización de vehículos a su nombre por parte de la organización del narcotraficante Enrique "El Oso" Argumedo y fue investigado por homicidio culposo por un choque en Buenos Aires que dejó tres heridos y un muerto.El juez Darío Bonanno lo sobreseyó, pero en su resolución apareció el nombre de Marcelo D'Alessio, que se presentó en su auxilio como agente de la DEA. El falso abogado está detenido en una causa por extorsiones y asociación ilícita, que también tuvo como protagonistas al fiscal Carlos Stornelli .En su archivo el, ahora, dirigente libertario cuenta con un divorcio, tres parejas, dos casamientos, cuatro hijos, acusaciones de violencia de género, descubrimientos in fraganti en hoteles alojamientos y prostíbulos. Su esposa Eliana Piorno García, con 26 años en 2017, ratificó que las fotos de sus manos golpeadas eran ciertas y declaró en el diario La Gaceta: “No se puede hablar con una persona que defiende a la familia y deja a la suya en la puerta de un telo”.Tras la elección nacional, Olmedo ocupará una banca en el Parlasur, en el bloque de La Libertad Avanza del líder Javier Milei.