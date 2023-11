El PO insiste con la neutralidad: "No apoyamos políticamente ni votamos ni a Milei ni a Massa"

El Partido Obrero informó en una resolución que no apoya políticamente a ninguno de los dos candidatos de cara al próximo balotaje del 19 de noviembre."No apoyamos políticamente ni votamos ni a Milei ni a Massa", definieron en un comunicado que se emitió tras una conferencia electoral que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.El partido conducido por Gabriel Solano planteó que el balotaje "es una extorsión porque obliga a una parte importante de la población a tener que votar alternativas que no son las suyas y con las cuales no está identificado”.“En nuestro caso, la izquierda y la vanguardia de lucha, que presentó una posición propia en las elecciones generales tanto contra Massa como contra Milei, representa una presión para respaldar a un gobierno que ha llevado al país al abismo e implementado un enorme ajuste, en nombre del rechazo a una variante fascistizante”, señaló el texto..”Es necesario reforzar la explicación de que la orientación que está en marcha, de un gobierno de unidad nacional con el imperialismo, buscará utilizar estos votos para reforzar una política antiobrera. Combatimos a Milei y llamamos a enfrentar la unidad nacional de ajuste de Massa contra los trabajadores”, manifestó.Por otro lado, el comunicado expresó que “la candidatura de Milei representa una tentativa de alterar el régimen político actual en función de establecer una salida de fuerza contra los trabajadores para eliminar conquistas históricas y de avanzar en la colonización de Argentina por los fondos de inversión internacionales”.Por su parte, Gabriel Solano remarcó que "la gran tarea para los trabajadores es prepararse para lo que viene independientemente de quién sea el próximo presidente” y afirmó que "no hay que darle un apoyo a estos candidatos porque se van a valer del voto que le demos para ir contra nuestras propias condiciones de vida".