Viralizan que hace menos de un año Villarruel pedía la vuelta de la colimba: ahora lo niega

A dos semanas del balotaje se viralizó en redes sociales una publicación en la que la legisladora de La Libertad Avanza y candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, defendió la vuelta del Servicio Militar Obligatorio.. El rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) es ese y ningún otro", expresó Villarruel en su cuenta de Instagram el 2 de mayo de 2022.Sin embargo, la candidata negacionista de la última dictadura militar decidió editar el pie de foto este domingo 5 de noviembre de 2023 e intentó aclararse: "Y agregó: "Cualquiera que afirme otra cosa simplemente desconoce el tema".Cabe recordar que, según adelantó el propio Milei, parte del acuerdo con su compañera de fórmula de CUIT casi intacto implica que ella se haga cargo de las carteras de Defensa y Seguridad.Como si fuera poco, la candidata a vicepresidenta libertaria calificó el domingo como "un curro" a las políticas de subsidios a víctimas por crímenes de lesa humanidad., consideró la dirigente. "Le han otorgado indemnizaciones a personas por supuestas desapariciones en los 70 y que son personas que no murieron por ninguna acción del Estado", indicó la diputada nacional en eclaraciones en La Nación+.Asimismo, Villarruel confirmó que mantiene contacto con dirigentes de Juntos por el Cambio y si bien afirmó que "no se están conversando sobre cargos con JxC", indicó que están trabajando para "fiscalización". "El voto no está asegurado sin la fiscalización", dijo la abogada, quien recordó su experiencia como fiscal de mesa para "Cambiemos", alianza liderada por Mauricio Macri en 2015.Y en consulta sobre la eventual presencia de