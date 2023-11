08.11.2023 / POLÉMICA

Lilia Lemoine sobre la AUH y la educación pública: “me cago en todos”

Se viralizó un video de la diputada electa de La Libertad Avanza en el que arremete contra distintos derechos. "Me cago en la Asignación Universal por Hijo, me cago en la educación pública gratuita a la que vos podés asistir, me cago en todos los servicios públicos", se la escucha decir.