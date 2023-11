Villarruel admitió tener un vínculo con Videla: "Lo he visto dos veces, tres tal vez"

En el debate de candidatos vicepresidentes, la candidata de La Libertad Avanza (LLA),, se negó a reconocer si quiere la liberación de genocidas de la última dictadura cívico militar, aunque defendió al represor Juan Daniel Amelong . Anoche la compañera de fórmula de Javier MileiUn día después, en una entrevista en el canal La Nación Más, Villarruel fue consultada sobre si visitaba sistemáticamente a genocidas, a lo que la candidata a vicepresidenta dijo que "no es así". Luego, el periodista Eduardo Feinmann insistió sobre si el primer presidente de facto de la última dictadura cívico militar "le hacía la agenda de visitas", respondió Villarruel. Feinmann insistió si las visitas eran para "entrevistarlo para ese libro", al que la candidata a diputada pone como excusa para explicar sus visitas al pabellón de genocidas en Marcos Paz.. Por supuesto que no estoy de acuerdo con las desapariciones, pero se lo tengo que preguntar si tengo que escribir sobre esa época", explicó la candidata a vicepresidenta, quien luego acotó que también inquirió "a los Montoneros, por qué le ordenaron a sus militantes tomar la pastilla de cianuro""La última vez que fui a visitar una cárcel fuí a visitar la Fundación Espartanos y el Servicio Penitenciario no me dejaron entrar.", cerró.Sin embargo, en una reciente investigación de El Destape consignó que las visitas fueron posteriores a su libro,Videla fue uno de los protagonistas más sombríos de la dictadura que desapareció a 30.000 personas y que, al día de hoy, siguen siendo buscadas. Junto a otros represores, encabezó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y fue el primero en ocupar la presidencia hasta 1981. Murió el 17 de mayo 2013, preso en el penal de Marcos Paz cumpliendo condena perpetua.