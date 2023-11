Riquelme será candidato a presidente de Boca para frenar el regreso de Macri y el PRO

Boca Juniors ya tiene sus dos - al menos principales - fórmulas para gobernar al club más relevante de la Argentina: el oficialismo competirá con Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal como vice, invirtiendo los roles actuales; mientras que la oposición tendrá nómina ultra PRO, con Andrés Ibarra al frente pero bajo la tutela de Mauricio Macri como segundo

Pero para confirmar cómo el ex presidente mete a la política aún más en el club, aparece también Francisco Quintana, que además sería el secretario general. No conforme, figura Edgardo Alifraco, diputado de la Libertad Avanza que comanda el candidato a presidente Milei

“Seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política”

Atravesado por el balotaje nacional que enfrenta apor la Presidencia de la Nación,Riquelme, entonces, será candidato a presidente de Boca Juniors por parte del oficialismo en los comicios del sábado 2 de diciembre, con una lista conformada por varios integrantes de la agrupación “Soy Bostero”, que se había aprobado por unanimidad hace algunos meses, acompañado por Amor Ameal y con, quien aparece como vocal, probablemente continuando como Secretario General del club.En la gestión de cuatro años de la actual conducción, Boca ganó seis títulos: dos del torneo largo y cuatro copas de la Liga Profesional. En esta temporada, disputó la final de la Copa Libertadores, con caída ante Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y con la semifinal de la Copa Argentina enfrente para ingresar al máximo torneo continental el año próximo. Además, promocionó casi 40 juveniles de primer nivel, realizó obras postergadas y, fundamentalmente, frenó el avance del histórico rival, River Plate, no sólo a nivel títulos sino en los cruces entre sí. Además, logró más lauros que la gestión precedente, también del macrismo bajo Daniel Angelici, y en la mitad de tiempo.El ex enganche de la Selección, de 45 años, tendrá enfrente a la lista del PRO con Macri como figura destacada, más allá de que a la cabeza de la lista opositora estará Ibarra, el exministro de Modernización de la Nación y exgerente general de Boca Juniors en tiempos del fundador del partido amarillo.Un elemento llamativo, o no tanto, de la lista de Macri son algunos de los nombres que la integran: asoman algunos directivos conocidos como Carlos Aguas, Edgardo Alifraco, Leandro Crespi (hijo de Juan Carlos Crespi), Marcelo London, José Palmiotti, Natalia Pompilio (hija de Pedro, ex presidente del club) y Royco Ferrari, entre otros, pero además figura el titubeante periodista Mario Pergolini, quien fue vicepresidente primero de Amor Ameal y luego renunció ante negativas de Riquelme a varios proyectos polémicos, y Angelici, presidente anterior a la actual conducción.Es por esto que Macri tiene depositadas esperanzas que mejoren sus chances en la posibilidad de que Milei sea el próximo presidente, hecho que además de darle cargos por doquier a sus ex funcionarios y poder político, le dará envión para competir contra Riquelme en diciembre.Riquelme, en tanto, es amigo de Massa. Ambos lo han reconocido, pero el ex futbolista no incluyó a dirigentes del massismo en su nómina ni en ninguna función, por lo que difícilmente se lo pueda acusar de hacer política con el club.Por eso,Días atrás, Riquelme aseguró que las próximas elecciones en Boca Juniors se plantean un escenario “muy simple” para los socios:En una nota concedida a Radio 10, el vicepresidente destacó los cuatro años de gestión de la Comisión Directiva actual, deslizó su participación en los comicios de diciembre y denunció presiones de la justicia hacia su familia. ”La gente tiene que ir el 2 de diciembre a disfrutar, que vayan todos, debe ser una gran fiesta. Hay que votar para defender a nuestro club. Estas elecciones van a ser muy simples para los hinchas: ¿Queremos seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política”, se preguntó.“Todos somos personas con dos brazos, dos piernas, no creo que nadie tenga más poder que nadie”, relativizó al ser interrogado por el regreso de Macri a la vida institucional de Boca. Riquelme enumeró los logros de la gestión actual: “Somos el club que más ganó en estos cuatro años, jugamos todas las finales, venimos de jugar la final de la Copa Libertadores, debutaron 34 chicos en primera división, tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja y el año que viene debemos cobrar entre 13 y 14 millones más por las ventas de (Alan) Varela y (Luis) Vázquez”.El vicepresidente segundo y cabeza del Consejo de Fútbol recordó que el Gobierno anterior de Angelici, socio político de Macri e integrante de su nómina, “entregó el club con deuda en 2019″, una situación revertida por la Comisión Directiva de Ameal en un contexto complejo. ”Comenzamos con un año y medio de pandemia, durante ese tiempo no se cobraron los abonos, en los tres años posteriores no hubo adicionales para la Copa Libertadores y perdimos mucho dinero, pero con orgullo podemos decir que trajimos jugadores como (Sergio) Romero, (Luis) Advíncula, (Óscar) Romero, (Edinson) Cavani”, valoró. ”Ayer le mandamos la carta a Palmeiras para comprar a (Miguel) Merentiel. Vamos a poder disfrutar de Merentiel por mucho tiempo”, anunció como una demostración del buen presente económico y financiero de Boca.”Insisto, el club tiene 28 millones de dólares a favor, está registrado en el balance y el socio lo tiene disponible en la página web. Más claro imposible. Ellos vendían que el club era una maravilla pero lo entregaron con deuda. Son perfeccionistas en ocultar”, apuntó. Riquelme contó que su inicio como dirigente hace cuatro años fue “por pedido de los hinchas” en un momento en el que River vivía su mejor ciclo futbolístico de la mano de Marcelo Gallardo. Por último, consultado por el balotaje para Presidente de la Nación, el próximo domingo 19, Riquelme aseguró que tiene definido su voto pero sin más detalles: “Disfruto cuando hay que ir a votar por nuestro país. Siempre sueño con que esté mejor. Mucho de política no entiendo pero cada vez que tengo que votar lo hago con felicidad”.