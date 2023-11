De cara a la recta final para el balotaje, Milei habló ante el círculo rojo: "Los empresarios deberían ser reconocidos como héroes"

De cara a la recta final para el balotaje, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, insistió en que existe una “campaña de miedo” en su contra e intentó transmitir tranquilidad sobre sus planes para un eventual gobierno al círculo rojo.“Enfrente tenemos la versión de la democracia que se lleva todo puesto, que parece un consenso, que es la tiranía de las mayorías, mejor conocida como populismo. Venimos a plantear esta discusión entre populismo y república”, dijo Milei en el marco de las jornadas organizadas por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).En esa línea, habló sobre la supuesta campaña del miedo en su contra: “El miedo no conduce a nada. Lo que genera es parálisis, y si se paraliza la gente el problema es que gana el status quo este modelo decadente”.De todas maneras, lo que llamó la atención en esta jornada es que no mencionara -como es habitual- su plan de “destruir” el Banco Central, ni a los “empresarios prebendarios”, contra los que no se había privado de arremeter en el foro de Amcham después de la PASO que lo había dado como ganador.Al contrario, los elogió: “Nuestro modelo es el liberalismo, el respeto al modelo de vida del prójimo y del derecho a la propiedad privada (...). Los empresarios, en lugar de ser perseguidos, como lo son, deberían ser reconocidos como héroes. El emprendedor es un héroe porque mejora la calidad de vida a los seres humanos, es fuente de trabajo, progreso y bienestar para todos”.El candidato libertario fue a buscar respaldo de cara al domingo, mientras se multiplican las voces de alarma de distintos sectores contra sus propuestas: “Muchachos, se rompen el lomo laburando. ¿Por qué permiten a delincuentes que les roben el fruto del trabajo de esta manera? Es la víctima defendiendo al victimario. Tenemos tan trastocados los valores, que pedimos más del victimario. Quería invitarlos a subirse a este viaje de la libertad, invitarlos a que sean protagonistas del verdadero cambio en la Argentina”.