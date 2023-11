Los apoderados de La Libertad Avanza relativizaron la denuncia de fraude electoral y no presentaron pruebas

Tras los dichos de supuesto fraude electoral, la apoderada de La Libertad Avanza, Karina Milei, no se presentó a declarar ante el fiscal electoral Ramiro González, y el otro apoderado, Santiago Viola, reconoció que no tiene nuevas pruebas y aclaró que no denunció a la Gendarmería."Quiero hacer saber que no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intensión de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones", declaró Viola ante el fiscal.Al retirarse de la fiscalía, Viola explicó que la presentación buscó “extremar los recaudos para realizar las elecciones lo más transparente posible” y anticipó que buscan garantizar presencia de fiscales en todas las mesas.Por su parte, la hermana de Milei estuvo ayer en Córdoba en el cierre de campaña de LLA y volvió por la mañana a la ciudad de Buenos Aires, por lo cual no pudo presentarse a las 10.30, hora en la que había sido convocada a los tribunales.González los había citado para que brinden precisiones y documentación sobre la presentación que hicieron ante la jueza María Servini en la que manifestaron sus sospechas de fraude en los comicios presidenciales de octubre. En la acusación ante Servini habían denunciado que la Gendarmería cambió el contenido de las urnas en las elecciones de octubre de 2023 para beneficiar a Sergio Massa a cambio de "contraprestaciones".Además, ayer la jueza federal con competencia electoral en CABA María Servini aclaró a LLA que ya está permitido por la legislación vigente que los partidos custodien las urnas desde que termina la jornada de votación hasta que son recibidas por la junta electoral, tal como sucede en todas las elecciones. La aclaración llegó en respuesta al escrito presentado el miércoles por Milei y Viola, quienes argumentaron que, en las elecciones del 22 de octubre pasado, “personas en redes sociales” informaron “irregularidades” que podrían ser calificadas como fraudulentas.En el texto, LLA solicitó a la Justicia “participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación” del proceso electoral del balotaje del domingo próximo y cuestionó el accionar de la Gendarmería al tiempo que pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.La respuesta judicial fue que los hechos informados -ya que no se trata de una denuncia formal sino de cuestiones que se hacen saber a la justicia- fueron “puestos en conocimiento de la CNE y de los distritos electorales” y que los fiscales “podrán participar de la tarea de custodia” solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la Ley.