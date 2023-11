Cortocircuitos en el futuro gabinete de Milei: "Toto" Caputo sería el ministro de Economía y ya habría reemplazo para Ocampo

Las negociaciones entre La Libertad Avanza y el macrismo consolidan a Luis "Toto" Caputo como candidato para el Ministerio de Economía, hecho que hizo saltar del barco a Emilio Ocampo del Banco Central y colocó en su lugar a Damian Reidel.Una importante señal de la decisión fue el hermético encuentro de este mediodía en el hotel Four Seasons entre el principal asesor de Milei y futuro jefe de Gabinete del gobierno libertario, Nicolás Posse, con Caputo, y que abonó la teoría en marcha de que Milei tiene planeado designar al ex funcionario macrista, que participó activamente en la toma de deuda con el FMI al frente de Hacienda.Después de ganar las elecciones, Milei había dejado trascender que no confirmaría el nombre de su futuro ministro hasta el 10 de diciembre para no interferir con la situación económica del actual gobierno y evitar que Sergio Massa lo responsabilizara por posibles vaivenes cambiarios o una suba inflacionaria. Sin embargo, anoche no negó que pudiera designarlo en el lugar más importante de su Gabinete ante una consulta en TV: “Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas”.Al día de hoy, Caputo es el candidato más firme para conducir la cartera de Economía, por sobre el resto de las opciones que se mencionaban desde las PASO, como el ex funcionario macrista Federico Sturzenegger; el profesor de UCEMA Héctor Rubini, que estuvo a cargo de los equipos técnicos del área.En este escenario, Emilio Ocampo, uno de los principales colaboradores en el plano económico de Milei y autor del su plan preferido de dolarización, se bajó del Banco Central por fuertes diferencias con Toto Caputo en cuanto a los plazos y su diseño. El exfuncionario macrista planea un esquema diferente para resolver el desarme del stock de Leliq, lo que hacía imposible iniciar una gestión en tándem de ambos funcionarios en dos lugares centrales de la administración pública.Vale mencionar que fuentes consultadas por LA NACION indicaron que entre los pedidos de Caputo para asumir al frente de Economía estaría el manejo de ciertas “botoneras”, entre ellas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Por ese motivo, se habría bajado Carolina Píparo del manejo del organismo.El nombre que más suena para ocupar la presidencia del Banco Central es del de Demián Reidel, quien fue vicepresidente de la entidad durante la gestión de Federico Sturzenegger. Reidel estaba para emprender un viaje hoy cuando una orden de Milei lo detuvo. El presidente electo lo mandó a llamar de urgencia.Tras un largo paso por Wall Street, Reidel regresó a la Argentina a fines de 2015 para integrarse al BCRA convocado por Sturzenegger, de quien fue alumno. Reidel tuvo un rol esencial en salida del control de cambios en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Hace pocos días, cambió su bio de X en la que se presenta como “desarmador de cepos”.