Macri confesó haber usado a Boca y el Estado para hacer política con Qatar

Tras la suspensión de las elecciones en Boca Juniors por supuestas "irregularidades" en el padrón de socios, el exmandatario Mauricio Macri reconoció este martes que usó de forma cruzada al club y la Nación para hacer política con Qatar."Gracias a mi amistad con el líder de Qatar en mi presidencia de la Nación, lo pude llamar para decirle que Boca se quedó sin sponsor y que le de una mano por ser fánatico de Boca, y aceptó auspiciar con Qatar Airways pagando el doble de lo que Boca cobraba", reveló Macri sobre el diálogo que tuvo con Tamim bin Hamad Al Thani.Luego, reconoció el pedido que le realizó a Juan Román Riquelme tras una nueva conversación con el Emir de Qatar: "Dos años o un año y medio despues me llama (Tamim bin Hamad Al Thani) para decirme 'tengo este delantero'. Luego llamé a Román y le dije que no tenía idea si ese jugador era bueno o no pero por una cuestión de educación me pidió que se le de una oportunidad".De esta manera, Macri no solo habló publicamente sobre el pedido que le hizo a Riquelme de incorporar a un jugador qatarí al plantel profesional sino que también admitió que mientras fue Presidente de la Nación negoció con el Emir de Qatar por un sponsor para Boca.A su vez, responsabilizó al vicepresidente de Boca -actual candidato a presidente del club por la lista Soy Bostero- por perder a Qatar Airways como sponsor: "Román, nunca llamaste a nadie de Qatar. Terminó el contrato y no se renovó por que el tipo (Tamim bin Hamad Al Thani) se sintió maltratado". "Eso le costó a Boca USD 10 millones sin sponsor. Era solamente haber tenido un gesto de respeto", concluyó.Estas declaraciones de Macri se dan tras la suspensión de las elecciones en el club por una denuncia suya y de Andrés Ibarra, quien encabeza la fórmula. También aprovechó para responderle a uno de los máximos ídolos del club por revelar ayer un insólito pedido."La última vez que hablé con él (Macri) fue hace dos años más o menos. Me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar porque se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways de sponsor en la camiseta. Yo le dije que amamos al club, respetamos al 9 de Qatar, que no sé quién es, pero que intentamos traer jugadores que nos pueden ayudar. Pero bueno, después nos quedamos sin Qatar...", contó Riquelme en diálogo con C5N.