Segundo tiempo o nada: Bullrich condiciona ser ministra de Milei a que Ritondo presida Diputados

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se sumará a la presión que ya viene ejerciendo el expresidente Mauricio Macri contra el mandatario electo, Javier Milei, para que ponga a cargo de la Cámara baja a Cristian Ritondo. El economista ultraliberal y su ministro de Interior, Guillermo Francos, exploran un acuerdo con un sector del peronismo y reservaron ese lugar para Florencio Randazzo. La ex candidata a presidenta dejó trascender que no aceptará la conducción de la cartera de Seguridad si La Libertad Avanza (LLA) no le concede su pedido.En este escenario, Bullrich mantendrá un encuentro este martes por la noche con el resto de los presidentes provinciales y algunas otras autoridades del PRO para definir los pasos a seguir.La nominación de Ritondo como titular de la Cámara baja es el paso previo que Macri quiere dar antes de cualquier ampliación del Pacto de Acassuso con Milei. Sobre todo después de la asistencia para la fiscalización de la elección que le dieron a LLA. "Randazzo no le aportó un voto", se quejó una fuente del PRO bonaerense conocedora de las negociaciones.Esos coqueteos también le generaron cortocircuitos a Francos con los diputados de LLA. El ministro de Interior reunió este lunes a todo el bloque en el búnker del espacio para ahondar en las conversaciones con el peronismo no kirchnerista. Antes del encuentro, Oscar Zago, legislador que pica en punta para presidir el bloque del oficialismo, tuvo una reunión con Randazzo para llevarle algunas de las ideas que tenían para la Cámara baja. La respuesta del exministro de Cristina Fernández de Kirchner fue tajante: "Si acepto, es sin ningún condicionamiento".Macri, Bullrich y Ritondo tienen además otra preocupación como consecuencia de los acuerdos que tejen con Milei. Los gobernadores electos de JxC, incluidos Rogelio Frigerio de Entre Ríos e Ignacio Torres de Chubut, avisaron públicamente que su rol es de oposición y rechazaron la idea de formar un cogobierno. Para eso los mandatarios se reunieron este martes con los diputados y senadores del bloque, encuentro al que también se sumaron los que ingresarán a partir del 10 de diciembre.