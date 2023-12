Bullrich advirtió que la marcha del 20 de diciembre se deberá hacer "por la vereda" y aseguró que el operativo policial será "contundente"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió este viernes en que las organizaciones sociales que se movilicen el próximo miércoles 20 en la ciudad de Buenos Aires lo tendrán que hacer "por la vereda" y afirmó que el protocolo de orden público anunciado ayer está en "vigencia en todas las áreas federales del país"."El nuevo protocolo está en vigencia en todas las áreas federales del país, es un protocolo que instruye a las fuerzas federales a hacerse cargo de garantizar el orden público y lograr que tanto piquetes como bloqueos se terminen", afirmó Bullrich esta mañana en declaraciones a Radio Rivadavia.En esta línea, la ministra indicó que quienes participen de la movilización prevista para el próximo miércoles -en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001- deberán hacerlo "por la vereda" y remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires "van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas"."Tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre, la tienen que hacer por la vereda. Las fuerzas federales van a estar en los lugares federales, y la Ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir el protocolo, como lo dijo (el ministro de Seguridad porteño) Waldo Wolf, que van a hacer cumplir que las vías de circulación estén liberadas", manifestó..Para Bullrich, la jornada del miércoles "va a ser una prueba de trabajo" y sostuvo: "Queremos que haya una convivencia y nada se va a conseguir marchando. Las cosas se van a conseguir por otras vías".Al ser consultada sobre cuáles serían los mecanismos utilizados para frenar la protesta social, Bullrich indicó que "no van a dar información del operativo". "No queremos que se discuta públicamente el operativo, está bajo planificación y nuestro objetivo es que sea contundente", aseveró la ministra.Además, informó que conversará con los 24 ministros de Seguridad del resto de las provincias para que "las policías provinciales estén en la misma línea y logremos una paz para los argentinos".En cuanto a los planes sociales, ratificó que "el que corta y tiene un plan no cobra" e insistió: "Vamos a actuar para que se erradique al piquete como forma de marcha o extorsión".Bullrich aseguró que espera trabajar en conjunto con el gobernador Axel Kicillof y dijo que, entre sus propuestas, están analizando "modificar el código de menores, el régimen penal juvenil" y anticipó que impulsará "la reforma en el mes de enero"