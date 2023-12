Qué dice el DNU de Milei para "desregular" la economía y por qué sería "un intento de suma del poder público"

El DNU referido a desregulaciones consta de alrededor de 600 artículos y contiene la derogación de varias leyes como la 'Ley de Góndolas', la 'Ley de Abastecimiento', la 'Ley de Compre Argentino' y la 'Ley de Tierras', todos contenidos que no necesitan ser tratados por el Congreso.

El presidente Javier Milei dará este miércoles al mediodía su primera cadena nacional, en la que anunciará los detalles sobre dos DNU (decreto de necesidad y urgencia) que firmará en las próximas horas, uno de desregulación y otro de reforma del Estado (la famosa 'Ley óminbus').También, se anunciará un decreto de reforma del Estado y el envío de la 'Ley ómnibus', se trata de todas aquellas desregulaciones que no se pueden hacer por decreto y deben pasar sí o sí por el Parlamento, como las cuestiones tributarias o las relacionadas al sistema electoral.Trascendió, además, que, además de sanciones más duras para las protestas y extender los períodos de prueba laboral de los actuales tres meses a casi un año. También se buscaría modificar la cuota solidaria, que se acuerda entre empresas y sindicatos y fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva. La cadena nacional será en simultáneo con la primera gran marcha piquetera que afrontará la gestión Milei, en medio de la tensión con las organizaciones sociales convocantes por el protocolo anti-piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el mensaje presidencial de quien corte calles "no cobra" el plan social que tiene asignado.Es una ley que obliga a los supermercados a señalizar en góndolas físicas y virtuales los productos fabricados por pequeñas empresas y los productos con el menor precio en categorías de consumo habitual. Apunta a favorecer la competencia entre las empresas y clarificar la información a favor del consumidor dentro de los supermercados.Se trata de una ley que habilita al Estado nacional a regular "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población" a partir de medidas como fijar precios máximos o sancionar a empresas que suban los precios de manera injustificada.Es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. La ley otorga a las empresas argentinas prioridad en las compras públicas.El 'Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales' limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) le reclamó al Gobierno derogarla para favorecer la entrada de inversores extranjeros.