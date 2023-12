Era Milei: cómo se reconfigura Juntos por el Cambio en el nuevo escenario ¿alternativa, cogobierno u oposición?

Alejandro Finocchiaro, Martín Tetaz, Laura Rodríguez Machado y Miguel Bazze

El acuerdo le costó a LLA la salida de 11 legisladores del bloque y regalarle la titularidad de dos Ministerios a Juntos por el Cambio: el de Seguridad y el de Defensa

“Juntos por el Cambio ya no existe como lo conocíamos y se redefinirá mirando el gobierno de Milei, ya no en oposición al kirchnerismo”.

Plantear esto es entender por dónde comenzar a salir de la decadencia educativa. pic.twitter.com/JQOkfecfj2 — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) December 21, 2023

A muchos nos gusta más del 90% del contenido del DNU, pero la pregunta institucional clave; la regla de juego sobre la que nos tenemos que poner de acuerdo, es si aceptaríamos que el próximo presidente de un signo político distinto haga por DNU una reforma que nos parezca mala — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) December 21, 2023

Milei es leal y en el artículo 334 del DNU decidió plantear la modificación de la Ley de Sociedades, permitiendo a las instituciones deportivas, como clubes de fútbol, convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas.

La Libertad Avanza logró imponerse como tercera fuerza en estas elecciones presidenciales y triunfó comandada por, que supo mover los hilos y acordar con parte del PRO el respaldo en el ballotage que lo llevaría a la presidencia. Pero, ¿cómo se reagrupa Juntos por el Cambio dentro del combate de tercios en tiempos de Patricia Bullrich en la gestión libertaria? ¿Qué acordó Mauricio Macri para conformarse con no tener un cargo ni insertar las piezas que quería en el nuevo gobierno?le consultó a diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio cómo podría llegar a reconfigurarse la coalición en el nuevo escenario político.brindaron sus opiniones.La mejor jugada política, de quien se autodenominaba un outsider, fue acordar con el ala dura del PRO para traccionar los votos que Bullrich, ex candidata a presidenta de la coalición, y su compañero de fórmula,, habían conseguido en las generales. Finalmente, en medio del fogonazo de ese espacio por el respaldo de Macri y de Bullrich al libertario, Milei consiguió triunfar derrotando a Sergio Massa en el ballotage.A inicios de noviembre, con el acuerdo Milei-Macri-Bullrich, 11 legisladores ya electos decidieron apartarse del bloque oficialista. “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, le señalaron los libertarios a su líder y le recordaron que durante la presidencia de Macri se tomó “la mayor deuda de la historia argentina hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron”. Algo que no le importó mucho a Milei, que eligió como su ministro de Economía a Luis "Toto" Caputo, el exministro de Finanzas del macrismo, entre otros cargos, quien habría negociado su ingreso de manera individual.Tras el acuerdo, Milei tomó la bandera del antikirchnerismo y del cambio, y las sumó a las ideas de la motosierra al gasto público y el ajuste a la casta. Mientras que la coalición de Juntos por el Cambio, que venía resquebrajándose desde la PASO por la interna entre el larretismo y el bullrichismo, terminó de estallar y se dividió entre quienes decidieron apoyar a la extrema derecha del libertario en el ballotage y quienes prefirieron quedarse al margen. Aquellos posicionamientos podrían ser parámetros para delinear el futuro de la coalición. Sin embargo, fuentes del PRO señalaron a este medio queDe cara a los próximos cuatro años, desde el sector más duro del PRO y a fin a Milei le remarcaron a Política Argentina que "no hay lugar para medias tintas ni para el gradualismo, porque el 1 de enero no hay plata".cuando pensaban que había una avenida del medio y que había gente en la avenida", evaluaron, con la mira puesta en la ruta que ambos dirigentes vienen trazando para posicionarse respecto de las medidas de Milei.En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional de la UCRanalizó el nuevo escenario político: “, como dos polos polarizados y con la grieta en el medio como se pensaba antes. Ahora, no hay más una fuerza política hegemónica, el kirchnerismo quedó reducido a la provincia de Buenos Aires y a una primera minoría en el Congreso y tampoco el Gobierno tiene mayorías entonces, tiene que ir a buscar consensos ley por ley y”."Es una buena noticia para la Argentina desde el punto de vista de republicano, porque si no la Argentina se bandea entre dos proyectos políticos bien antagónicos siempre y eso, la lógica de la grieta, no le da estabilidad política", consideró. En esa línea, Tetaz valoró "la posibilidad de que la alternativa seay que le interesan las reglas de juego, es un buen equilibrio que se alternan con algún otro espacio más de centro derecha como éste que hoy gobierna".Para Tetaz, y parece ser una línea determinante, sí existe un cogobierno entre parte del PRO y LLA. "Hacen las leyes. De hecho,La reconfiguración de la política va a quedar clara justamente cuando se tenga que votar en el Congreso el DNU", argumentó.La idea de JxC como una alternativa también la planteó el ex diputado de la Unión Cívica Radical (UCR)que, en comunicación con este medioconsideró que en el nuevo contexto político “”."En este espacio hay que agotar una discusión muy profunda para que no seamos ni parte de este gobierno -porque no fuimos elegidos de ninguna manera para gobernar-, ni oposición y permitir que la sociedad tenga más que dos opciones, la del actual gobierno y la del kirchnerismo”, analizó Bazze.Para el dirigente radical, esa alternativa “tiene que acompañar y apoyar las decisiones del Gobierno que considere correctas, pero también tiene que estar la capacidad de señalar los errores, marcar diferencias y proponer un rumbo distinto”.Para dar profunidad a esa línea, Bazze añadió: “porque evidentemente hay dentro de Juntos por el Cambio distintas posiciones e incluso distintas posiciones dentro del PRO, las posiciones que expresa Macri son distintas a las de otros sectores del PRO y eso ha generado un desgaste de JxC y un desgaste del propio PRO”.Por su parte, la diputada nacional del PROpostergó la definición respecto del futuro de la coalición opositora y recordó que “Juntos por el cambio es una alianza electoral y la continuidad del espacio es voluntad de las Asambleas de los partidos políticos que la integran, aún esa instancia no se dio, así que el año que viene se definirá”.La reconfiguración de Juntos por el Cambio se podrá observar claramente en el Congreso cuando comiencen a debatirse las leyes que impulse el Gobierno. Las posiciones se definirán entre quienes acompañen, quienes tengan algunas críticas y los que definitivamente se manifiesten en contra. Por lo que las reacciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el Presidente "para destrabar el andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido al país" pueden ser un adelanto.La semana pasada, tras el anuncio del DNU, parte del PRO salió a apoyar a Milei, mientras que algunos amarillos tuvieron sus reservas, como los casos de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, quien decidió tomarse su tiempo y “con un equipo de especialistas técnicos” se encuentra “analizando punto por punto el decreto para tener una posición seria”.Otros, como Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de JxC que integra el sector de PRO que mayor respaldo le brinda al Presidente, remarcan que los decretos “son para momentos de crisis”.En diálogo con, el legislador señaló que “este Gobierno cuando asumió no encontró un centavo en la Tesorería, se encontró lleno de deudas, con un estado elefantiásico que, además, gasta muchísimo más de lo que recauda, básicamente con una economía trabada”.“Es un momento crucial en la vida de la República Argentina, la crisis es muy potente y no hay tiempo, lo único que no tiene el Presidente es tiempo”, sostuvo para argumentar su postura.En ese sentido, Finocchiaro remarcó: "”.“Eventualmente, para todos los que estén preocupados por la inconstitucionalidad, Argentina tiene un control que está establecido en la Constitución de la Nación que es el Poder Judicial, es decir, que si hubiera alguna norma que chocara con la Constitución, frente a la presentación de un particular la Justicia va a fallar que es inconstitucional, entonces no hay que preocuparse por esas cosas”, aclaró respecto a una posición que parte de Juntos por el Cambio manifestó.Desde la Coalición Cívica, a solo horas de salir el decreto, ya se habían mostrado con algunas reservas y señalaron que "el dictado de todo DNU es para una situación excepcional" por lo que "lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º". Este sábado, la fundadora del partido, el proceso inflacionario los está empujando al hambre y la pobreza”.Mientras que gran parte de la Unión Cívica Radical siguió al flamante presidente del partido,, y se expresó de forma más crítica sobre el decreto al señalar que “en el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente”, por lo que pidieron una ley espejo.En ese sentido, se manifestó Tetaz sobre el DNU al hablar con PA. "igual que como está escrito, pero como proyecto de ley"."Me parece que facilitaría el debate en extraordinarias y sería mucho más interesante”, consideró. Al ser consultado sobre si en realidad el Presidente le estaba dando la espalda al Congreso con los 366 artículos del decreto el legislador radical, recordó: “Más allá de que no estoy de acuerdo con el DNU, de todas maneras está el trámite parlamentario del DNU que lo tiene que hacer el Congreso".Sin embargo, fuentes del PRO hicieron la salvedad a este medio de que la mayoría de los radicales críticos al DNU son de Evolución Radical y señalaron que hay “algunos diputados radicales, en especial del Interior, que están muy jugados con el Gobierno de Milei, en algunos casos inclusive más jugados que gente del PRO”.Desde sector amarillo mucho más decidida se expresó la diputada Rodríguez Machado, que le dijo a Política Argentina que con el DNU el jefe de Estado "hizo lo que casi el 60% le pidió, lo antes que pudo y ahora está a consideración del Congreso". Por lo que lo defendió de manera abierta: "”.El expresidente Mauricio Macri sigue siendo un actor de peso en la coalición opositora, aunque tal vez no tanto como desea su ambición de poder. No obstante, no acordó - o no logró acordar - ningún cargo en el Gobierno libertario a pesar de los constantes guiños hacia Milei durante la campaña presidencial, incluso en la previa a las elecciones primarias y el posterior respaldo en el balotaje.Y es que el foco del amarillo parece haber estado puesto todo este tiempo en otros comicios: las elecciones presidenciales de Boca.En ese sentido, aquel del interés interminable de Macri en mixturar la política con el fútbol, los últimos movimientos del Presidente de la Nación expusieron sus acuerdos con el exmandatario amarillo: Milei no sólo decidió ir a votar a la Bombonera en medio la emergencia climática que causó el temporal el fin de semana pasado, sino que, además, le regaló el artículo 334 del mega DNU y la posibilidad de cumplir su sueño de que los clubes de fútbol sean Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).El pasado domingo 17 de diciembre, Milei decidió acercarse a la Bombonera a votar donde fue abucheado e insultado por cientos de hinchas . Los comicios en el Xeneize iban a llevarse a cabo inicialmente el 2 de diciembre, pero fueron postergados por distintas presentaciones judiciales del macrismo. Fnalmente, ninguna de las maniobras judiciales funcionó y la fórmula de Juan Roman Riquelme terminó derrotando por 30 puntos de diferencia a la de Andrés Ibarra y Macri.El Presidente se refirió a las elecciones en Boca y admitió haberse acercado a votar por “lealtad” a Macri. “Yo sabía cuál iba a ser el resultado, pero sin embargo fui por una cuestión de batalla cultural. No sólo fui sabiendo que iba a ganar (Juan Román) Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar”, afirmó Milei el jueves pasado en Radio Rivadavia acusando al nuevo presidente del Xeneize.Y confesó el porqué de su apoyo a Mauricio: “Si en otra cosa decidió ayudar Milei a Macri en el vínculo entre la política y el fútbol fue en cumplir su deseo de que las SAD sean posibles.Cuando era presidente de Boca Juniors, presentó la propuesta ante la AFA, pero fue ampliamente rechazado: recibió la desaprobación de 19 de los 20 presidentes de cada club de primera división.Sin embargo,Esta medida se opone a lo reglamentado en el Estatuto de la AFA sobre admisión, suspensión y expulsión, donde se dispone que los clubes a incorporarse en carácter de invitados por la AFA deberán revestir "el carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro".Incluso un mes antes del anuncio del Presidente, la La AFA rechazó por unanimidad el ingreso de las SAD al fútbol argentino. En una Asamblea Ordinaria celebrada en noviembre, dirigentes del fútbol argentino rechazaron la posibilidad de que los clubes puedan pasar a ser Sociedades Civiles a Sociedades Anónimas Deportivas.Respecto a la modificación que decretó, Milei explicó: ""."Los que se oponen es porque quieren mantener el nivel de miserabilidad, porque defienden negocios propios", advirtió. Ahora, por decreto, convirtió en legal la posibilidad de que cada club decida ser una empresa. Macri deberá emprender el lobby, una de sus especialidades. Boca Juniors está fuera de posibilidad, tras su derrota. Pero hay alternativas y el ex presidente está mirando hacia Córdoba.