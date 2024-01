Recalde cruzó a Bullrich por el histórico recorte del 13% a jubilados

Y sí, en el año 2000 esa insoportable Cámara te obligaba a devolverle a trabajadores y jubilados el 13% que les bajaste. https://t.co/wr4z95pkgJ — Mariano Recalde (@marianorecalde) January 4, 2024

El senador nacional por la Ciudad,, salió a cruzar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , que calificó de "insoportable" a la Cámara del Trabajo y le recordó su recorte a jubilados y trabajadores del 13% en el 2000.El miércoles la ministra critió a la Cámara Nacional del Trabajo por dictar una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU del Gobierno Nacional,Los fallos "siempre salen a favor de sindicalistas" y las cosas "no se analizan con objetividad", porque "defendían lugares particulares", agregó.Ante lo que el senador nacional por la Ciudad salió a recordarle en cuenta de X: "".Recalde hizo referencia a que durante la Alianza de Fernando de la Rúa, de la mano de la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, se impulsó el famoso recorte del 13% a los salarios de estatales y jubilados del Estado nacional.El ajuste, en julio 2001, alcanzó al 16% del total de jubilados en la época (hablamos de un tiempo en que no había moratoria, ese número no representa más del 8% de los jubilados actuales) y al total de los empleados del Estado nacional.En aquel entonces, Bullrich justificó la baja al decir que era una medida “dolorosa, pero necesaria”. "Es una medida firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer", dijo en 2000 en el living de Mirtha Legrand.Tras el que "Se vayan todos" y la renuncia de De La Rúa, Bullrich pasó al ostracismo político durante muchos años. Había presentado su renuncia el 14 de noviembre de 2001, poco más de un mes antes de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. En el año 2002, la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.