Nicolás Massot: Me preocupa que a Milei le interesa más tener razón que éxito

En medio de la falta de definición de la Comisión Bicameral en la Cámara baja para analizar el DNU, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal,expresó su preocupación en torno al “camino” que tomó el presidente Javier Milei con el mega decreto y la ley ómnibus y consideró que al mandatario “le interesa más tener razón que éxito”.En diálogo con, el referente de Hacemos Coalición Federal fue consultado por las formas del Presidente y manifestó: “A mí me preocupa que a Milei le interesa más tener razón que éxito o que efecto,”.“Daría la impresión de que a Milei no le interesa tanto que las medidas salgan, porque”, remarcó.El diputado, que integrará la Comisión Bicameral que tratará el megadecreto 70/2023 de 366 artículos, consideró que el error del Presidente se encuentra en “haber hecho un DNU sobre muchísimo contenido que podría tranquilamente salir por ley”.porque ahora es un DNU que está desafiado y hasta que el proceso judicial de Apelaciones y Fallos llegue a su fin pueden pasar seis meses o hasta un año”, estimó.En el marco de esa misma línea anlítica, Massot lamentó que en muchas iniciativas la oposición no kirchnerista podría haber acompañado el decreto de Milei: “En el capítulo laboral, que muchos bloques hubiéramos acompañado la idea de la terminación de las multas y las penalidades, la idea del fondo del cese de empleo como una opción a la indemnización tradicional, son todas cuestiones que veníamos hablando hace años y“Ahora no solamente no tiene las medidas vigentes, sino que las ponen en tela de juicio porque por una cuestión formal se está empezando a discutir el fondo de una medida que no tenía tanta discusión, entonces el Presidente ahí equivoca el camino”, remarcó.Respecto al proyecto de laque comenzó a debatirse en comisiones este martes, Massot consideró que “es una ley muy ambiciosa que tiene cuestiones muy positivas pero, como toda ley y más una de esta envergadura,”.“Hay que salir de esta discusión intransigente en donde en un extremo tenés al kirchnerismo que quiere rechazar todo y el otro extremo lamentablemente está el propio Presidente, ni siquiera su gobierno”, señaló.Y volvió a apuntar contra las formas de Milei: “Las ideas en el Congreso a veces son mejores que las del Gobierno, el único que parece no entenderlo esque no le hace ningún bien principalmente a los objetivos del gobierno”.Al ser consultado por este medio sobre el pedido del Ejecutivo de que el Parlamento le delegue facultades legislativas en once áreas hasta 2025, el diputado consideró:”.“No tiene antecedentes, no hubo ningún presidente que planteara la delegación de facultades por cuatro años de manera que lo esperable es que obtenga lo mismo que obtuvieron otros presidentes ante crisis similares: una delegación de facultades mucho más acotada en el marco de las emergencias que consideramos acordes a la situación actual y donde, como muchísimo, será una delegación por un año y prorrogable por el Congreso, no por el Poder Ejecutivo”, indicó.En diálogo con, Massot fue consultado por la reestructuración de Juntos por el Cambio y señaló que "hay claramente dos posiciones: una la representa el PRO que participa en el gobierno con ministros, secretarios y funcionarios y que en la Cámara de Diputados y en el Senado forma prácticamente una coalición de gobierno con La Libertad Avanza" y otra compuesta por la UCR, la Coalición Cívica y Cambio Federal que conformaron el bloque Hacemos Coalición Federal."Cambio Federal finalmente es una diferenciación dentro de gente que solíamos estar en el PRO precisamente con esta idea de cogobernar", explicó Massot y señaló que Cambio Federal, la UCR y la Coalición Cívica tienen "una postura de oposición" que "por supuesto no tiene nada que ver con la oposición intransigente que presenta el kirchnerismo"."Somos un espacio distinto, no estamos dentro del Gobierno, ni cogobernamos con La Libertad Avanza, pero eso tampoco implica que nos pongamos a tirar piedras, ni que no podamos adherir en muchísimo del espíritu o del rumbo que traza el Gobierno respecto de liberar la iniciativa privada, desburocratizar, volver a insertar Argentina en el comercio mundial fomentando exportaciones y demás cosas que nosotros compartimos y que promovemos mucho antes de que exista La Libertad Avanza", concluyó.