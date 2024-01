Ley ómnibus: Martín Menem ratificó su idea de sesionar el sábado, aunque admitió que "es difícil"

El presidente de la Cámara de Diputados,, aseguró este jueves que hará "todo lo posible" para que esta semana se firme el dictamen de la Ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", y afirmó que mantiene su idea de sesionar el sábado próximo, algo que si bien admitió que "es difícil" de lograr, opinó que "no imposible".", sostuvo en declaraciones a TN este jueves.Respecto a obtener el distamente de la ley en Diputados el presidente de la Cámara consideró: "Creo que vamos encaminados. Puede ser esta semana". ". Apenas tengamos dictamen, al otro día quiero ir al recinto. Si tiene que ser un sábado, será un sábado".Al ser consultado sobre las conversaciones que mantiene el oficialismo con los bloques de la oposición para avanzar en consensos, Menem dijo que con esas gestiones se busca "mejorar aún más el proyecto" enviado por el Poder Ejecutivo.La intención del oficialismo es continuar con las reuniones con los bloques opositores para buscar acuerdos y dictaminar entre mañana y el martes. De lograrlo, llevaría la iniciativa al recinto la semana próxima.En las últimas horas había trascendido que desde la oposición dialoguista –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– le recomendaron al Gobierno llegar con un acuerdo al recinto por lo que se evalúaba una nueva sesión el jueves o viernes luego del paro general del 24 convocado por la CGT. Algo que desde el Ejecutivo no consideran como lo ideal.A última hora del miércoles, ese sector dialoguista no descartaba elaborar un dictamen propio en el caso de que La Libertad Avanza (LLA) decida avanzar sin cambios con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.En torno al Gobierno de Javier Milei, Menem dijo que "a". "Argentina tiene una crisis fenomenal. Creo que tenemos que hacer cosas que no se hicieron en los últimos 100 años, porque si volvemos a insistir en recetas parecidas que no funcionaron, vamos a terminar con los mismos resultados: la herencia que se recibió", señaló.