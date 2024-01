Paro general de la CGT: qué las calles estarán afectadas y cómo funciona el transporte este miércoles 24

Los colectivos, trenes, el subte y el premetro funcionarán hasta las 19

La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), los movimientos sociales y las multisectoriales paralizarán las tareas este miércoles durante 12 horas en todo el país y se movilizarán hacia el Congreso en rechazo de las medidas económicas del Gobierno, en lo que constituirá la primera gran protesta gremial en la era Milei., y se garantizará la circulación de los bomberos, ambulancias, vehículos con emergencias y el ingreso y egreso de frentistas en toda la zona.El acto en sí comenzará a las 14.30 con la lectura de un documento en el que se justificará la decisión de convocar al paro, alertando por la ley ómnibus y el mega decreto de Javier Milei y sus consecuencias sociales y económicas. Solo habrá dos oradores:"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", dijo el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.La CGT reclamó a las autoridades porteñas "un estricto control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad operativas en el lugar para garantizar el desarrollo pacífico del acto, sin incurrir en provocaciones y/o agresiones y a la totalidad de los trabajadores".El acto de la CGT será en la Plaza de los Dos Congresos, por lo que las calles cercanas al Palacio Legislativo quedarán bloqueadas. Además, la llegada de los manifestantes afectará la circulación de Avenida de Mayo y 9 Julio.De hecho, por Avenida de Mayo será el ingreso principal de los manifestantes que se dirigirán hacia el Congreso. Además se organizó que haya ingresos secundarios: estos serán por las avenidas Hipólito Yrigoyen y Rivadavia; y las calles Sáenz Peña, Paraná, Virrey Ceballos, Montevideo, Solís y R. Peña. Además habrá ambulancias ubicadas en las avenidas Entre Ríos y Callao.A su vez,es decir, las que se ubican en los laterales del Congreso de la Nación,Además de ambulancias y bomberos, también habrá un puesto de la Cruz Roja y puesto de hidratación para los manifestantes.con el objetivo de aportar a la concentración de la marcha. El dirigente ferroviario Omar Maturano, titular de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, Logística y Servicios (Ugatt), aseguró que la organización garantizará "Y aclaró que sólo pararán “a partir de las 12 en las ramas de actividad del transporte de cargas y la logística”. Al finalizar la movilización,A través de un comunicado, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP-Metrodelegados) informó su adhesión al paro convocado por la CGT. Según detalló el gremio,“EI DNU y la Ley Ómnibus afectan a la gran mayoría de la sociedad argentina y solo benefician al capital trasnacional y a los grandes grupos económicos concentrados de nuestro país. No vamos a permitir este brutal ajuste ni a resignar ninguna de nuestras conquistas”, señala el comunicado de los metrodelegados.Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), realizó la semana pasada un plenario en el que, además del “total y absoluto rechazo” al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei, confirmó que, “con el espíritu de facilitar la concentración y desconcentración de todos aquellos que deseen participar y acompañar la convocatoria”, se garantizará el transporte público de pasajeros hasta las 19.La medida de fuerza incluye a los gremios del sector aeronáutico, afectando los vuelos y aeropuertos a nivel nacional.En. Por otra parte no habrá servicio de mensajería, el correo no realizará entregas.En lo que respecta al funcionamiento de los hospitales, solo atenderán las guardias de urgencia. Mientras que l