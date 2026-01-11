Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

Santi Caputo participó del acto junto al exgobernador bonaerense y actual funcionario Daniel Scioli, autoridades locales y directivos de la petrolera, entre ellos el CEO de la compañía, Horacio Marini, y el diputado PRO, Cristian Ritondo. Sin embargo, lejos de mostrarse activo en la inauguración, el asesor presidencial se mantuvo al margen y, ante pedidos para intervenir o participar de la actividad, respondió con un gesto despectivo y la frase “háganlo ustedes”, según quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

La escena generó malestar entre asistentes y dirigentes locales, que interpretaron la actitud como una muestra de desprecio hacia un acto institucional de una empresa estratégica como YPF, símbolo histórico de la soberanía energética argentina. El contraste fue evidente con la actitud de otros funcionarios, que sí asumieron un rol protagónico en la presentación del proyecto.El episodio se suma a una serie de apariciones públicas de Caputo marcadas por gestos de soberbia y desdén, en sintonía con un estilo político que privilegia la provocación y el desprecio por las formas institucionales. En este caso, el desplante y las maneras en que movio sus manos ocurrió en un acto destinado a mostrar inversión y presencia del Estado en el territorio.