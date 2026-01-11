Afirman que el Papa León XIV evalúa una visita a la Argentina

El arzobispo santiagueño Vicente Bokalic Iglic se reunió durante media hora con el papa León XIV y le extendió formalmente la invitación para visitar la Argentina. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se desarrolló el miércoles pasado y dejó señales alentadoras sobre un eventual viaje papal.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, señalaron desde el Arzobispado de Santiago del Estero en un comunicado difundido por el portal Religion Digital. Durante la audiencia, Bokalic Iglic obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina y cintas alusivas a la provincia.El arzobispo encabeza desde hace más de una década la arquidiócesis santiagueña, que en 2024 volvió a ser reconocida como iglesia primada de la Argentina por decisión del papa Francisco, restituyendo un rango histórico que durante 88 años permaneció en manos de la arquidiócesis porteña.En ese marco, Bokalic Iglic solicitó que, de concretarse la visita, el recorrido comience por Santiago del Estero, cuna de la primera santa laica argentina, Mama Antula. El vínculo entre el arzobispo y Francisco tuvo un fuerte contenido pastoral: fue el propio Jorge Bergoglio quien lo consagró obispo auxiliar en 2010 y lo creó cardenal en su último consistorio, pocos meses antes de su fallecimiento en abril de 2025.