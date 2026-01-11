Alertan por una suba histórica de la gripe H3N2 y el deterioro del sistema de salud en la era Milei

El médico y magíster en Administración de Servicios de Salud Oscar Atienza describió un panorama alarmante durante una entrevista en Splendid AM 990, donde explicó que la gripe H3N2 muestra un crecimiento exponencial a partir de una nueva variante conocida como “Clado K”, mucho más contagiosa. Según señaló, cuando virus de este tipo avanzan con tanta fuerza, los sistemas de salud comienzan a saturarse y pierden capacidad de respuesta.

El especialista vinculó el resurgimiento de enfermedades que se consideraban controladas con la caída abrupta de las coberturas vacunales, en especial en la población infantil. Alertó que en algunas regiones las tasas de vacunación para la triple viral y bacteriana no superan el 60% y que la mitad de los niños no está inmunizada contra la papera, un retroceso que ya se traduce en muertes por tos convulsa y en la reaparición del sarampión.En ese marco, Atienza también cuestionó el desmantelamiento de políticas públicas sanitarias, como el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que permitía salvar al 95% de los niños afectados. Aseguró que la falta de personal y recursos tendrá un impacto directo en la mortalidad infantil y advirtió, además, sobre un exceso de muertes en adultos mayores vinculado a la imposibilidad de acceder a medicamentos, con cifras que en algunas provincias superan incluso las registradas durante la pandemia.