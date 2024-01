Mondino sostuvo que Caputo sólo tendrá "más responsabilidad" tras el traspaso del super ministerio de Infraestructura al de Economía

#Política | La canciller Diana Mondino se mostró fatigada en uno de los actos por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. pic.twitter.com/7x7siymEMe — Política Argentina (@Pol_Arg) January 26, 2024

La canciller Diana Mondino negó este viernes que el despido de Guillermo Ferraro y el otorgamiento del super ministerio de Infraestructura al titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, sean parte de la estrategia del Gobierno para presionar a los gobernadores con un ajuste más profundo si no se aprueba la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.Luego de participar de uno de los actos por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Mondino sostuvo que no estaba al tanto sobre la razón de la salida de Ferraro, a pesar de que en declaraciones off the record desde la Casa Rosada habían dejado saber anoche que se debió a las supuestas “filtraciones maliciosas” de parte del funcionario a la prensa.“Es más actividad y más responsabilidad”, relativizó la ministra ante una consulta de Infobae sobre el exponencial crecimiento de las atribuciones y el poder de decisión de Toto Caputo, que anexará a su relevante cartera las secretarías de Transporte, Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda.Mondino también negó que el crecimiento del área de influencia del funcionario implique contar con más herramientas para presionar a los gobernadores. “¿Por qué lo han tomado por el lado de las provincias? Nosotros estamos preocupados por el déficit fiscal nacional, las provincias tienen su déficit, del cual tendrán que ocuparse ellos. Me parece que estamos mezclando los temas”, sostuvo.Además, minimizó las internas en el Gabinete, donde varios exponentes estuvieron ayer por la tarde pendientes de la posibilidad de que los echaran, cuando el Gobierno dejó trascender que evaluaba echar a un ministro, sin aclarar cuál era.“Seguimos trabajando juntos como siempre”, aseguró la canciller para bajar las revoluciones de la crisis en el Gabinete, y justificó los motivos por los que no hubo explicaciones oficiales del cambio en el Gabinete.“Tratamos de ser muy cuidadosos porque después, a veces, puede haber algún tipo de tergiversación o malinterpretación. Pero peor es justamente no hablar. Por eso estoy tratando de contestar. De esos temas (por la salida de Ferraro) no estoy al tanto, he estado de viaje ayer en Paraguay, he llegado y me he enterado por las noticias”, manifestó.