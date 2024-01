Las universidades retrasan el pago de sueldos por disposición del Banco Nación

El Banco Nación suspendió los convenios por el cual adelantaba fondos para el pago de haberes hasta que el Tesoro transfiera las partidas correspondientes. Estos convenios permitían que trabajadores de las universidades y empleados públicos cobrasen el primero día hábil de cada mes.En lo concreto, unos 11 mil empleados de la UNR no cobrarán los haberes el 1° de febrero y deberán esperar a que el Tesoro transfiera la partida mensual al BNA, aunque no hay precisiones de si eso ocurrirá dentro de los plazos que las leyes laborales establecen para el cumplimiento salarial de cada mes."Esta mañana nos informaron que hasta nuevo aviso no podrá hacer el adelanto, por lo tanto se va a hacer efectivo el pago cuando se haga la transferencia del Tesoro", reveló Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).El rector de la UNR sostuvo que hubo una motivación política en la instrucción que se le dio a las autoridades del BNA. "Esto le genera complicaciones a gobiernos provinciales y a instituciones públicas. No tengo duda que es una medida tomada en el marco de esta negociación que colateralmente afecta a las universidades", afirmó en diálogo con Radio Nacional Rosario.De tal manera, Bartolacci señaló que hará una presentación administrativa ante el BNA y una judicial. Por el otro, entre los rectores acordaron un planteo conjunto en el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional para pedirle a la Secretaría de Educación que gestione una rectificación de la medida.Bartolacci, un radical aliado del intendente Pablo Javkin y del gobernador Maximiliano Pullaro, que fue reelecto el año pasado, aclaró que defiende "el Banco Nación como banca pública", pero enfatizó en que no va a convalidar "ninguna decisión que lesione derechos de la comunidad, mucho menos que atente contra el salario de agentes de la UNR".Según pudo averiguar La Política Online, la situación afecta a todos los trabajadores universitarios y públicos en general que tienen cuentas en el Banco Nación como también a los entes autárquicos que tienen convenios similares.