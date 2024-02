"La traición se paga cara": el oficialismo salió con los tapones de punta por el retorno de la Ley ómnibus a comisión

La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión.#LaCastaContraElPueblo — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) February 6, 2024

Luego de verse obligados a levantar la sesión por el duro revés en el artículo 5 y la falta de acuerdos para el resto de artículos claves, La Libertad Avanza salió con los tapones de punta por el retorno de la Ley ómnibus a comisión y apuntó contra los gobernadores."La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", advirtió el espacio libertario desde sus redes sociales luego de la frustrada votación en el recinto.Oscar Zago, presidente del bloque, apuntó contra los mandatarios provinciales y los diputados que les responden del mismo modo. "Los gobernadores no cumplieron con su palabra", lanzó el legislador."Hubo votaciones que dieron negativo que se habían comprometido en dar en positivo", manifestó Zago en referencia a la derrota en casi todos los incisos del artículo 5 y varios del cuatro.De esta manera, el proyecto que ya había obtenido media sanción en Diputados vuelve a foja cero y será tratado nuevamente en comisión, decisión respaldada por el artículo 155 del reglamento interno del Congreso."Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna", asegura el artículo 155.