Cavallo apuntó sorpresivamente contra las empresas por la inflación: "No puede ser que se aprovechen"

El ex ministro de Economía de la Alianza,o, criticó a las empresas por los “aumentos exagerados” y le pidió “colaboración” con el Gobierno Nacional para bajar la inflación. Si bien destacó las políticas de Javier Milei, recalcó que “no puede ser que las empresas aprovechen para pegar un saque a los precios”.El exfuncionario del gobierno de Carlos Menem y Fernando De la Rúa destacó que en los primeros meses de la gestión de La Libertad Avanza "se han liberado todos los precios", lo cual "es algo que siempre quiso el sector privado" y reconoció que también "es necesario para una economía que funcione bien normalmente".En diálogo con TN, Cavallo afirmó que "en muchos casos las empresas dijeron 'bueno, el dólar no está en 880, está en 1200 o 1300' y aumentaron los precios en ese nivel del precio del dólar", no obstante, aclaró "no puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque a los precios exagerado".Por último, aclaró que su propuesta no implica "un acuerdo de precios", ya que "lo único que hacen es reprimir la inflación". "Digo que Milei y el ministro de Economía tienen que lograr que el sector privado, los fijadores de precios, de naftas, alimentos, medicamentos, tienen que colaborar para que el gobierno pueda bajar la inflación sin provocar tanta recesión".