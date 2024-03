A contramano de Villarruel y Menem, un diputado libertario propuso que los legisladores devuelvan el aumento del 30%

Tras la polémica por la suba de la dieta a los legisladores, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Carlos D'alessandro, propuso que se devuelva el aumento del 30% dispuesto por los titulares de las cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem."Basta de aumentos a los políticos. Lo ideal sería que nosotros devolvamos ese dinero porque yo no tengo problema. Que me diga Menem cómo lo tengo que devolver y yo se lo devuelvo mañana", dijo D'alessandro."Les pido a mis compañeros, a los 38 diputados de La Libertad Avanza (LLA) más Espert que ahora está en el grupo, que hagan exactamente lo mismo. Devolvamos el aumento", exigió.En ese sentido, D'alessandro aclaró: "No levantamos la mano para aumentar la dieta, el aumento vino solo. Fue un acuerdo entre el presidente de la Cámara de Diputados y del sindicato para aumentar el salario de un 12% a los trabajadores del Palacio en febrero y un 16% en enero, de los cuales los diputados nos vemos favorecidos".Según difundió el medio Cenital, los recibos de sueldo de los legisladores nacionales mostraron un aumento que específicamente alcanza el 29,92% entre enero y febrero. De esta manera, queda por arriba de la media de las paritarias en el primer bimestre del año.