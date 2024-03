Una familia en CABA necesitó casi $700.000 en febrero para no ser pobre

Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en febrero $684.115 para no ser pobre, mientras que requirió de $402.752 para no ser indigente, según las cifras de la canasta básica que se dieron a conocieron este lunes por el Gobierno porteño.Es más, el mismo tipo de familia necesitó el mes pasado percibir ingresos de por lo menos $1.017.520,79 para ser considerada de clase media en territorio porteño.La Canasta Básica Total que mide el ubral de pobreza aumentó casi 16% más que en enero de este año y 290,7% en la variación interanual. Otra vez sensiblemente por encima de la inflación general del período.En tanto, la Canasta Básica Alimentaria que mide el umbral de indigencia aumentó 14,89% sobre enero (en línea con el índice de inflación) y 310,2% interanual, aquí si hay una diferencia con la inflación interanual que alcanzó los 264,5%. La inflación pegó 45 puntos porcentuales por encima a los indigentes que a la población en general. Es decir, que la canasta se encareció de enero a febrero en $52.190 pesos, unos 1800 pesos diarios durante los 29 días de febrero.La estratificación en la que se organiza el informe del ente estadístico porteño permite, según se explica, identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y, por el otro, dar cuenta de la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social de la Ciudad, midiendo la evolución en el tiempo de cada uno de los estratos definidos.