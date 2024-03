Demuestran que las promociones de los súper que Milei quiere eliminar no distorsionan la inflación del INDEC

Excelente reunión ayer con los productores de consumo masivo. Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2024

la medición de inflación del INDEC no toma en cuenta las promociones de supermercados para definir la variación de la inflación.

En los últimos días el ministro de Economía,, y el presidentesalieron públicamente a cuestionar las promociones de las grandes cadenas de supermercados y a pedir un "sinceramiento" de precios con la mirada puesta en la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que el INDEC dará a concer este martes 12 de marzo.Caputo se reunió este lunes con empresarios de las principales cadenas de supermercados del país donde les reclamó que “y debatieron alternativas para "combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores”. Desde el Gobierno vienen planteando la disconformidad por los fuertes incrementos que se exhiben en las góndolas.La semana pasada el ministro había manifestado en su cuenta de X que hubo "coincidencia en que los precios van a seguir bajando y queEl ministro también posteó un video de góndolas en el que los precios aparecen con diferentes promociones y aseguró: "A muchas empresas les pasó que pricearon (pusieron precios) sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó.". Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda precisó que "estos descuentos, si bien no los capta el INDEC por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria".En ese sentido, se expresó el Milei quien señaló en una entrevista televisiva:Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando". Por lo que consideró que "si corrige por este efecto, la inflación está de un dígito".Pero, en realidad,El organismo en sí toma en cuenta los precios de las góndolas a los que se aplican esas promociones, que no son universales, ni diarias y están acotadas a grupos reducidos de consumidores que las utilizan regularmente.En definitiva la promoción no modifica el aumento que perciben los productos. Por ejemplo, si el precio del queso en la góndola estaba en enero en $ 1.000 y por algún descuento del 20% en $ 800, y en febrero ese mismo producto aumentó un 10% y se fue a $ 1.100 en la góndola y se mantuvo el 20% de promoción, o sea pasó a $ 880, sólo para los que hicieron uso de esa promoción. Así el aumento fue igualmente del 10% ( de $ 800 a $ 880), es decir, la variación de precios del queso fue del 10% tanto con promoción como sin promoción.Lo cierto es que. Incluso, disminuyeron en una alta proporción porque desde el 1° de enero el Gobierno eliminó el reintegro del IVA para los jubilados de haberes mínimos hasta el tope de $18.800, lo que acrecentó la caída del poder de compra de esos varios millones de jubilados y pensionados.Cabe resaltar que en relación a la supuesta baja o reducción de los precios nominales por las caídas en el consumo, los relevamientos del INDEC no marcan ninguna caída nominal de los precios, salvo muy pocos productos estacionales, mientras que otros, también por razones estacionales, tienen un salto muy fuerte.