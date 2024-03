Milei admitió que la inflación de febrero en 13,2% "es una tragedia" y descartó que mejore en marzo

A sólo un día de considerar "un numerazo" la cifra de 13,2% de inflación de febrero difundida por el INDEC, el presidente Javier Milei reconoció que es una "tragedia" para la gente y adelantó que en marzo podría continuar la tendencia inflacionaria debido a que "es un mes con una estacionalidad complicada". "", dijo este miércoles Milei en declaraciones a Radio Mitre sobre la cifra que el INDEC dio a concer ayer y se justificó al señalarque es producto de la "catástrofe que dejó el kirchnerismo".Además, el Presidente advirtió que la inflación de marzo también será alta debido a que "es un mes con una estacionalidad complicada". "", vaticinó.El Indice de Precios al Consumidor (IPC) e febrero registró un aumento del 13,2%, según informó el INDEC que evidenció una suba acumulada del 36,6% en lo que va del año y un aumento interanual con un nuevo récord: 276,2%."Ese 13,2% tiene elementos extraordinarios o no recurrentes, como la suba de tarifas con recomposición de precios del anterior gobierno, las prepagas, o el arrastre estadístico,", analizó Milei.Al respecto del incremento de la medicina privada, que generó quejas de los usuarios, el líder libertario sostuvo que su gobierno cree en la libertad de precios y que, como estaban pisados, se generaba una degradación de la calidad del servicio. “Nunca es buena guía tratar de estar tocando los precios".En ese sentido, realizó un polémico paralelismo: "La gente no entiende el rol del derecho de propiedad. Cuando se sube un impuesto, se está violando el derecho de propiedad. Cuando se controlan precios, se está violando el derecho de propiedad”, insistió el Presidente.El Presidente aseguró que 60% del “ajuste feroz” que lleva adelante lo hizo “sobre la casta” y no sobre la gente, y cuestionó a aquellos que dicen lo contrario. “No tengo la culpa de los economistas de pésima calidad que hacen mal las cuentas”, deslizó.En este marco, y luego de que ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que abrirían las importaciones para productos de la canasta básica, el Presidente ahondó sobre los motivos de esta medida que generó preocupación en los empresarios locales por la libre competencia con mercadería que llegará de afuera y con rebajas impositivas.“No vamos a descuidar lo que está pasando en el mercado cambiario, peroY creemos que dada la importancia y el peso de los alimentos, amerita que la primera restricción que levantemos fuerte esté por ese lado”, justificó Milei.Y, además, señaló: “Nosotros creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad, el salario va a empezar a ganar fuertemente, al margen de que con la caída del dólar ha subido mucho”.En una férrea defensa de su gestión, Milei dijo que el “Banco Central quebrado” que recibió de la gestión anterior ahora ya compró 10 mil millones de dólares y ponderó que la base monetaria no se haya movido. “Es un programa donde vamos a pasar a un sistema de competencia de monedas con el peso. Después mandaremos la ley para que emitir sea un delito penal y en ese proceso avanzaremos hacia la eliminación del Banco Central”, ratificó sobre sus intenciones, aunque aclaró: “Nunca dije que era instantáneo. Pero, hacer competencia de monedas y cerrar el Banco Central”.