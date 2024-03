"No me voy a convertir en Cristina Kirchner": Villarruel respondió al trolleo ratificando su relación con Milei

La vicepresidenta de la República Argentina,publicó un video en sus redes sociales ratificando su compromiso con Javier Milei, tras el rechazo que sufrió el DNU en el Senado este jueves.'', sentenció.Por la tarde del jueves, en sesión especial, el Senado de la Nación votó en contra del mega DNU con rechazo mayoritario del peronismo. Aunque todavía le queda una bala a Milei: si Diputados lo aprueba, el decreto conservará vigencia.aseguró, tras los ''incansables intentos'' por enfrentarla con el presidente. Además, junto con el video, dejó un mensaje: ''Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina!''.Por su parte, tras su reciente incorporación a La Libertad Avanza, José Luis Espert dio una entrevista donde se refirió acerca de la decisión de Victoria Villarruel sobre la convocatoria para tratar el DNU en el Senado de la Nación, el jueves. En medio del diálogo con LN+, Espert fue consultado acerca de la posibilidad de que la vicepresidente Victoria Villarruel quiera ''desestabilizar al gobierno de Milei'', a lo que respondió: ''No sé. A la luz de esto, me genera dudas''.Además, declaró que no había ''ninguna obligación a convocar'' la sesión que se tratará mañana jueves, donde la Oficina del Presidente de la Nación emitió un comunicado con expresas críticas hacia el rol de Villarruel.El Senado tuvo este jueves, en sesión especial, el evento político más importante de la semana: con 41 votos contra 25 rechazó el DNU anunciado en conferencia de prensa por Javier Milei en diciembre. Sin embargo, sus reformas siguen vigentes. Será la Cámara de Diputados la que defina: si aprueba, el decreto será constitucional; sino, será derogado.El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.De esos 40 votos, tienen asegurado al menos siete (Frente de Izquierda y Por Santa Cruz). Los cinco diputados radicales que se expresan como la línea más dura de la UCR también se sumarían al rechazo, mientras que podrían incorporar algunos de los ocho parlamentarios de Innovación Federal (alineados con gobernadores). Sin lugar a dudas, el mayor aporte provendría de la heterogénea bancada de 23 legisladores Hacemos Coalición Federal, donde conviven expresos opositores al DNU (Fein, De la Sota, Stolbizer) con liberales (López Murphy).“Creo que va a depender mucho más del radicalismo y del bloque de Pichetto que de otra cosa. Porque son bloques donde hay muchos diputados que no tienen terminales políticas con gobernadores”, analizó para Ámbito un legislador peronista, apuntando a un núcleo de 57 legisladores que puede ser crucial. En HCF priorizan por el momento la votación del nuevo borrador de ley ómnibus, mientras que las internas en la Unión Cívica Radical y su apoyo masivo en el Senado insinúan un voto dividido.agrega el parlamentario consultado.