PBA: Axel Kicillof anunció aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones familiares

Además de cruzar al presidente Javier Milei por su propuesta de evadir impuestos, el gobernador de la provincia de Buenos Airesencabezó este lunes por la mañana una conferencia de prensa en la que anunció medidas de alivio económico para los bonaerenses comoKicillof confirmó que a partir de marzo habrá nuevas medidas que ayudarán a absorber el impacto de la inflación y la devaluación del gobierno de Javier Milei. "y acompañada de la liberación total de los precios de alimentos, medicamentos e insumos", remarcó el gobernador.En ese sentido, Kicillof apuntó contra Milei por "reprimir" el salario y llevar el ajuste de ingresos al máximo. "El componente básico de este plan económico es la represión de salarios, se puso un tope a la paritaria con el ajuste del salario", explicó e ironizó: "Son los liberales más locos del mundo, planteando reprimir y controlar un precio que es el de los salarios de los trabajadores".En ese contexto, Kicillof anunció el, como estatales, Policía, jubilados y docentes.Así como un aumento de asignaciones familiaries de un 110% y uque alcanza a 14.000 beneficiarios.Estas medidas se suman al incremento del 76% a las prestaciones de programas sociales y del 118,7% de programas de niñez y adoelscencia. Y se duplica la partida para comedores y centros comunitarios, esto alcanza a 2.000.000 de familias.pagamos el salarios de 25.000 profesiones de la salud, de 300.000 docentes", remarcó Kicillof en la conferencia, junto a autoridades del gobierno provincial.Y volvió a insistir apuntando contra Milei: "Algunos no quieren saber, se hacen los distraidos o no les importa saber qué hacemos con los impuestos. Eso es lo que hacemos con los impuestos en la Provincia para el que no lo sabe".