Tarjeta SUBE: el Gobierno confirmó la liberación del sistema de pago en el transporte público

El Gobierno confirmó la liberación del sistema de pago en el transporte público, ahora se podrá abonar con cualquier tarjeta y con el celular, además, de utilizar la tarjeta SUBE. Sin embargo, la implementación “llevará tiempo”, ya que se deberá desarrollar un software específico.Así, lo anunció el vocero presidencial,este lunes en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada donde señaló: "El Gobierno tomó la decisión, efectivamente, de liberar el sistema de pago en el transporte público", y explicó que se tuvo en cuenta que ya varios países permiten abonar subtes, colectivos y trenes con el medio que les parezca más conveniente.Según explicó,que se creó hace 15 años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o una estación de pago", además de lograr "la federalización total del sistema".Según fuentes cercanas a Transporte, los dispositivos que se ubicarán en colectivos, estaciones de trenes y subtesy no habrá exclusividades de ningún tipo. No obstante, se prevé queEn la actualidad, sólo en el AMBA hay casi 350 empresas de transporte por lo que el Gobierno espera que haya más de una firma que ofrezca el servicio de lectores de tarjeta y el procesamiento de los pagos. El decreto posibilitará la llegada del sector privado y un sistema abierto.Manuel Adorni se refirió al nuevo paro de colectivos en el AMBA y advirtió: ", llegar a sus trabajos, a su lugar de estudio o hacerse un examen médico y que tengan que temer a no poder hacerlo".En esa línea, el vocero señaló que "es un tema entre las empresas de colectivo y el gremio". "Por supuesto, apelamos a que se solucione, el Gobierno Nacional está transfiriendo cada uno de los subsidios que le corresponden en el ámbito de AMBA, bueno, en el resto del país también,", remarcó.