Pese a que Milei se alinea a Israel y occidente, su gobierno votó con Rusia e Irán en la ONU

A fines de marzo, el Gobierno criticó un informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer junto a Nigeria, Rusia, Irak, Irán, Nicaragua y Mali. Esta postura se contrapone con su alineamiento a Israel y occidente no sólo en la escala de tensión en Medio Oriente sino en general, posición de la que habla Javier Milei ante cada foro internacional en el que se le presenta la oportunidad.Se trata de la mayor reunión anual de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que tuvo lugar del 11 al 22 de marzo. El documento final reconoció que las mujeres y niñas que viven en la pobreza se convierten en "amortiguadores" en tiempos de crisis y que se necesitandestinados a combatir dicha problemática.En tándem con países que tienen poco de occidentales, el Gobierno de Javier Milei votó en contra del documento que remarcaba la necesidad de "movilizary privadas, garantizar la perspectiva de género en los procesos presupuestarios nacionales y evitar la fiscalidad regresiva que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y niñas con ingresos bajos o nulos".El informe también advirtió la importancia de "implementar, incluyendo el aumento de la representación, el liderazgo y la participación de las mujeres en las instituciones económicas, el cumplimiento de las normas laborales básicas para garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, y la aplicación de políticas de apoyo a las empresas propiedad de mujeres".A su vez, instó "a reforzar las capacidades nacionales para recopilar y utilizar datos desglosados sobre la pobreza multidimensional, y a adoptar nuevas estrategias de desarrollo hacia economías sostenibles". Éstas incluyen el fortalecimiento de sistemas de protección social inclusivos y sensibles al género y el aumento de la inversión en la economía del cuidado para reducir la pobreza de tiempo e ingresos de las mujeres y ampliar sus oportunidades de empleo, según detalló el documento.De acuerdo al informe presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas a la Comisión, el 10,3% de las mujeres -a escala mundial- viven en la pobreza extrema y son más pobres que los hombres. Por tal motivo, sostiene que el avance hacia la erradicación de la pobreza debe ser 26 veces más rápido para alcanzar los Objetivos deLa CSW68 reunió a líderes mundiales -incluyendo dos jefaturas de Estado, tres figuras vicepresidenciales y más de 100 representantes ministeriales- y a 4.800 miembros de organizaciones de la sociedad civil, lo que supuso la segunda mayor asistencia de la historia de la CSW.En este marco, la postura del Gobierno argentino ante la ONU llama la atención dado su respaldo a Israel en su conflicto con Irán. De hecho, el presidente Javier Milei interrumpió su gira presidencial y encabeó una reunión del comité de crisis junto a los ministros del gabinete nacional, de la cual participó el embajador israelí, Eyal Sela.“No tenemos más que ponernos del lado de los que defendemos el mundo libre. Neutral o no neutral quedó en desuso, creemos que el mundo hoy está en riesgo”, manifestó Manuel Adorni, vocero presidencial, en su habitual conferencia de prensa matutina.En ese sentido, insistió: “El ataque de Irán consideramos que no es solo a Israel, sino a occidente, a la libertad individual, al mundo libre que defendemos. Nuestra postura es clara, defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos que son atacados por estados y gobierno que no quieren la paz”.