La Justicia brasilera ordenó la extradición de 61 bolsonaristas acusados por intento de golpe de Estado a Lula Da Silva

La Corte Suprema de Brasil (STF) solicitó la extradición de 61 seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, involucrados en el asalto al Congreso, el Palacio de Planalto y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023. Según informó la Fiscalía, los ataques formaron parte de un plan político-militar para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.El STF detalló que los pedidos de extradición se enviaron principalmente a Argentina y Estados Unidos, con el objetivo de presionar a los acusados que huyeron del país para que den respuesta ante el tribunal supremo.El informe oficial señala que ya se impulsaron 1.628 procesos judiciales por estos hechos, pero hasta el momento, 638 personas fueron condenadas, 552 aceptaron acuerdos de no persecución penal y 112 causas siguen pendientes. Asimismo, entre los condenados, solo 279 enfrentaron cargos graves; mientras que 359 personas recibieron penas por delitos menores.Al momento, un total de 112 de los condenados cumplen sentencia en cárceles, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 permanecen en prisión preventiva.Al mismo tiempo, Jair Bolsonaro está siendo procesado por liderar la conspiración contra la toma de posesión de Lula. El expresidente podría recibir hasta 43 años de prisión y se encuentra bajo arresto domiciliario. La novedad más reciente, es que el juez Alexandre de Moraes flexibilizó las visitas de familiares cercanos, incluidos hijos y allegados de su esposa Michelle, aunque mantuvo restricciones como el uso de tobillera electrónica y toque de queda.La medida del STF generó críticas internacionales. Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado advirtió que la decisión “amenaza la democracia” y limita la libertad de expresión de Bolsonaro, quien, por su parte, niega haber cometido delito alguno.