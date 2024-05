Tras las mentiras contra la Feria del Libro, Milei presentará su libro en el Luna Park

Luego de la polémica entre Javier Milei y la Feria del Libro por la presentación de su nueva obra, el Presidente confirmó que hará el evento para hablar públicamente de “en el mítico estadio porteño Luna Park. La cita será el 22 de mayo, diez días después de lo previsto en la feria que se desarrolla en La Rural.Milei tenía previsto presentar su libro el próximo 12 de mayo en la Feria del Libro, donde estaría acompañado del diputado nacional José Luis Espert. Sin embargo, este miércoles el mandatario anunció que decidió cambiar el lugar para la realización del evento al alegar que se encontraron con una fuerte hostilidad hacia su persona durante las negociaciones con las autoridades de la Feria.En una entrevista concedida a Luis Majul y Esteban Trebucq en radio El Observador, el Presidente planteó:, agregó Milei.En este contexto, desde la Presidencia confirmaron que el evento se llevará a cabo en el Luna Park el próximo 22 de mayo.. Con respecto a esta cuestión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había aclarado que de esas cuestiones se encargaba la Casa Militar, por lo que no dependería de los organizadores del encuentro editorial.En ese sentido, aprovechó la oportunidad para cuestionar las medidas que tomó el Gobierno que impactan negativamente en el sector cultural, entre ellas, el cierre de instituciones fundamentales y la eliminación de programas culturales.De esta manera, expresó:. Vale aclarar que más allá de lo referente a la organización del discurso del mandatario, la relación ya estaba tensa entre los organizadores y el Gobierno, debido a la decisión que tomó el Ejecutivo nacional de no tener un stand propio en el evento.Sobre los preparativos para la llegada del Presidente a la Feria del Libro, en un diálogo con Infobae, Vaccaro explicó: “Ayer estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo”. Incluso, indicó que participó de las negociaciones Mara Gorini, quien trabajaba en la producción de la presentación del libro de Milei junto a Karina Milei.“Fuimos claros, queríamos que el presidente viniera”, dijo Vaccaro. “Pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil”, sumó y continuó: “Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos...”. Al respecto, contó: “Ayer tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el presidente viniera” y se burló al decir:consideró.