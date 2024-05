Paro del 9 de mayo: no habrá colectivos, trenes ni subtes y la medida de la CGT contra Milei será fuerte

Todo indica que el paro nacional de la CGT contra las medidas de ajuste y de perjuicio para las condiciones laborales de los trabajadores programado para el jueves próximo se sentirá fuerte y será masivo, ya que los gremios del transporte confirmaron que adherirán por lo que no habrá servicios de trenes, colectivos ni subtes este 9 de mayo

UTA adhiere al PARO NACIONAL del 9 de mayo, en todo el país. pic.twitter.com/wppVdcmRiq — utaargentina (@utaargentina) May 7, 2024

Las decisiones se tomaron este lunes, luego de que los gremios del transporte protagonizaron asambleas para oponerse a la Ley Bases y al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.Anoche, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó mediante un comunicado oficial su adhesión al paro general del próximo jueves 9 de mayo, con lo cual no brindará servicios de colectivos desde las 00 y hasta la medianoche.“Informamos que como consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional tomadas directamente en contra el Pueblo trabajador, y abiertamente orientadas a vulnerar derechos individuales básicos, La Unión Tranviarios Automotor se suma al reclamo de toda la sociedad, y adhiere a la medida dispuesta por la CGT”, precisaron en la publicación oficial.En ese sentido, le exigieron a las autoridades que "tienen en sus manos las decisiones que están afectando las vidas de la inmensa mayoría del Pueblo, que reflexionen y comprendan los alcances del mandato que se otorgó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que en base a ello y al cumplimiento de la Constitución Nacional, obren en consecuencia, en defensa de los intereses y el bienestar de todos los argentinos y argentinas”.PeroEl paro total en el transporte había sido adelantado el lunes por la mañana por, titular de la Unión Ferroviaria, uno de los sindicatos del sector, y también secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).“La adhesión de los sindicatos del transporte, que ha sido votada en la reunión del consejo directivo, es acompañar la medida de la CGT para el próximo jueves. En ese entendimiento, no habrá servicio de transporte, pero hay que esperar que cada organización comunique cómo va a ser la metodología”, indicó Sasia en declaraciones a radio La Red.Asimismo el sindicato La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas y está comandado por Omar Maturano, que conduce otra agrupación de sindicatos del transporte (Ugatt), también adherirá de forma total al paro.Así las cosas, con la participación confirmada del sector del transporte público de pasajeros el impacto del segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei se presta a ser contundente, incluso más que el que la central obrera realizó el 24 de enero, cuando los servicios se mantuvieron hasta las 19.El alcance del paro afectará a prácticamente todos los sectores. Todos los gremios afiliados a la CGT participarán en la medida de fuerza del 9 de mayo.Entre los sindicatos que se sumarán están la FAECYS (Comercio), UOCRA (Construcción), UPCN y ATE (Estatales), FTIA (Alimentación), FATSA (Sanidad), UOM (Metalúrgicos), UTHGRA (Hoteles y Gastronómicos), UATRE (Rurales), SMATA (Mecánicos), Luz y Fuerza (Energía), FNTC (Camioneros), UTA (Transporte colectivo urbano), La Bancaria, CEA (Docentes), entre otros. También se espera la adhesión de otros gremios, como el de los encargados de edificios, aeronavegantes y metrodelegados.Con una amplia adhesión de esta envergadura, este jueves 9 de mayo el país quedará prácticamente paralizado, con las actividades comerciales, logísticas y de transporte público totalmente suspendidas.Este martes, una delegación de la CGT se reúne con senadores de Unión por la Patria para rechazar los proyectos oficiales, principalmente la Ley Bases, todo mientras el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y otros funcionarios, defienden las iniciativas ante las comisiones.La reunión entre los dirigentes sindicales y los legisladores de UXP tendrá lugar en el Senado y será para defender sus posiciones sobre Bases y el paquete fiscal, que también se tratarán en comisión con la expectativa oficial de que se voten el día de la huelga.La comitiva de la CGT, encabezada por Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), concurrirá a las 16:00 a la Cámara Alta para fundamentar ante los senadores nacionales de UX^P, encabezados por José Mayans, su rechazo a la modernización laboral incluida en la Ley Bases y a la restitución del Impuesto a las Ganancias prevista en el paquete fiscal.Está encaminado hacia una confirmación un encuentro similar de la CGT con el bloque de senadores de la UCR, que preside Martín Lousteau.Los sindicalistas ya habían mantenido una reunión similar con los senadores del peronismo el 10 de abril en la sede cegetista de Azopardo 802. Allí, los legisladores se comprometieron a no votar “nada en contra de los trabajadores”.“No vamos a votar nada en esa línea, como por ejemplo, la vuelta de Ganancias”, dijo Mayans. Daer, por su parte, aclaró a los senadores que la CGT no negociaba la reforma laboral con el Gobierno, aunque más tarde se produjo la primera reunión oficial de los sindicalistas en la Casa Rosada, donde se habló de ese tema.Pese a que la CGT logró que el Gobierno eliminara de la Ley Bases muchos artículos que afectaban los recursos sindicales, la central siempre objetó los puntos centrales y que “afectan los derechos laborales” en el proyecto libertario, como el que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, o el que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, en la mira sindical porque debilita la posibilidad de la reinstalación del trabajador cesanteado.La central obrera también irá a la carga contra el capítulo que cambia el status laboral de los empleados públicos, desde su estabilidad en el puesto hasta la limitación de las huelgas y las sanciones a la que están expuestos, pasando por la cuota solidaria que reciben los sindicatos estatales para financiarse en forma adicional (punto eliminado de la Ley Bases para los gremios del sector privado).