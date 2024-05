Grabois amplió la denuncia penal por los alimentos: Se roban un país entero y tienen la comida encanutada"

Durante la habitual conferencia que realiza el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció este jueves que el Gobierno tiene guardados en depósitos del Ministerio de Capital Humano cerca de 5 toneladas de alimentos. Los mismos fueron adquiridos durante la gestión de Alberto Fernández, y para justificar tal decisión, Adorni sostuvo: “Efectivamente esos alimentos existen. Tiene diferentes fechas de vencimientos. No están por vencerse. O los que están más próximos a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior”.“Están allí, porque efectivamente, la administración anterior, evidentemente, por las auditorias que ha hecho la ministra Pettovello, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, sostuvo. Por supuesto que los alimentos se van a repartir. Es una obviedad”, agregó, aunque sin especificar cuándo ni cómo”, aclaro Adorni.Esta decisión provocó la inmediata reacción de Juan Grabois quien en sus redes sociales escribió: "estos reverendos hijos de puta que nunca hicieron nada por nadie tienen dos depósitos llenos con más de 4 millones de kilos de alimentos" mientras "dejan a seres humanos, niños, madres y abuelos sin comida". A su vez anunció la ampliación de la denuncia penal contra la Ministra Sandra Pettovello.

LA COMIDA SE PUDRE EN LOS GALPONES DE “CAPITAL HUMANO” MIENTRAS A CIEN METROS LAS FAMILIAS ARGENTINAS PASAN HAMBRE

Y agregó: “Tienen la caradurez de acusarnos a todos nosotros (…) de ladrones con auditorías truchas mientras se roban un país entero y tienen la comida encanutada”. “Comida pública acaparada y gente con hambre: eso sí, nos debe llenar de vergüenza y nos sumerge en la indignidad a todos”, subrayó el dirigente y ex candidato a presidente.En el texto, el abogado también se refirió a la situación judicial de la causa que le inició a Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano y el amparo presentado contra el Ministerio: “El juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa en el primer caso… apúrense un poco porque hay pruebas contundentes y no vimos todavía allanamientos ni inspecciones. A Walter Lara Correa, contencioso-administrativo, supuesto defensor de los derechos sociales: a ver si se ponen las pelotas y dejan de temblar para tomar una decisión concreta, ‘porque sin justicia no hay paz’ (Francisco) y ustedes deberían ser la Justicia”.Y añadió: “Presentamos la ampliación de la denuncia penal con la información nueva que nos suministró Ari Lijalad del Destape e intimamos al Ministerio de Capital Humano a distribuir los alimentos que tiene pudriéndose en los galpones de Villa Martelli a 200 metros de las ollas vacías del barrio Las Flores (Julio Argentino Roca 4851, Vicente Lopez) y en Tafí Viejo en Independencia y Costela a 120 metros de los tuppers vacíos del Barrio La Saenz Peña. No puede pasar un día más”.Ante un pedido de acceso a la información pública realizada por el periodista Ari Lijalad, el ministerio de Capital Humano le envió su respuesta con la siguiente descripción.Una auditoría del Ministerio de Capital Humano reveló una preocupante situación relacionada con la asistencia alimentaria proporcionada por el gobierno anterior. Según una reciente investigación, cerca del 50% de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal eran "inexistentes", y en uno de ellos incluso funcionaba, en cambio, un barrio privado.Bajo la dirección de Sandra Pettovello, la investigación ministerial reveló que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos, lo que evidenció un "descontrol" del estado nacional respecto al flujo de alimentos, según indicaron en el informe. A esto sumaron las denuncias por prácticas extorsivas y una serie de allanamientos dispuestos por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal.El relevamiento se dio en el marco de la política "de transparencia y anticorrupción" del gobierno de Javier Milei y los recortes a los programas sociales, incluida la asistencia alimentaria, que desde que asumió redujo de manera drástica en línea con su plan de "motosierra y licuadora". En este caso alude a aquellos implementados por Alberto Fernández durante la pandemia del Covid 19 para hacer frente a la crisis, una iniciativa conocida como "Argentina contra el hambre".