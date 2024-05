Oficial: Milei hizo renunciar a Posse y el nuevo jefe de Gabinete es Guillermo Francos

el presidente Javier Milei se desmintió así mismo y sus declaraciones de hace dos días y le "aceptó" este lunes por la noche la renuncia a Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete, cargo que a partir de ahora ocupará Guillermo Francos, quien también se llevará bajo el brazo el Ministerio del Interior

Finalmente,Como ocurre con la comunicación institucional del Gobierno ante cada situación, se dio a conocer de manera desordenada. El cambio en el gabinete presidencial se hizo público mediante dos comunicados distintos y paralelos.Por un lado, la Jefatura de Gabinete que todavía tenía Posse difundió la noticia con la inclusión de las razones de su salida., escribió la oficina del funcionario renunciante."Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre impulsado por el Presidente Milei. Lo hará desde un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días", agregó el propio funcionario sobre sí mismo, antes de precisar que "esta semana se avanzará en una transición ordenada" con su sucesor Francos.Sin embargo, en otro comunicado oficial pero de la cuenta de la Oficina del Presidente en X se dejó un poco al margen a Posse y se focalizó en la asunción de quien era el ministro del Interior hasta este lunes., hizo comunicar Milei en el segundo comunicado, subido a redes minutos después del primero.Según ese texto, "Francos aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad política a la Jefatura de Gabinete luego de ejercer exitosamente el cargo de Ministro del Interior, habiendo sido uno de los artífices de la gesta que llevó a Javier Milei a la presidencia, y siendo reconocido por todas las fuerzas políticas por su capacidad de gestión y consenso".Con esta decisión, el máximo representante de las "palomas" libertarias asciende fuerte no sólo en cargo sino también en dependencias a su cargo: no solamente coordinará a todo el gabinete sino que además Interior sigue bajo su mando, como secretaría con Lisandro Catalán en la órbita del nuevo ministro coordinador.En la antesala del 25 de mayo, Milei habló con Luis Majul, una vez más, en LN+ y ya había fuerte olor a salida de Posse, aroma que había nacido hace varias semanas pero nunca tanto como antes del fin de semana patrio.“Cuando uno gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete. No (Nicolás) Posse solo, todos los ministros. Se revisan todos”, respondió Milei ante la consulta.Posse es un viejo amigo de Milei desde que compartieron trabajo en la Corporación América, bajo órdenes de Eduardo Eurnekian, el empresario que hace días destrozó al Presidente al invitarlo a gobernar "poniéndose los huevos". De bajísimo perfil, el ahora ex funcionario se enfrentó puertas adentro con los dos funcionarios más influyentes del gobierno: Karina Milei y Santiago Caputo, los integrantes del "triángulo de hierro" del mandatario, únicos intocables según este último.El funcionario "renunciado" venía faltando a varias citas libertarias, lo cual dejaba ver la ruptura de su vínculo con Milei, quien la primera vez que habló del "triánguo de hierro" con su hermana "El Jefe" y Nicolás Caputo había concedido que, cuando dejaban entrar a alguien más, era Posse. Omitió esa alusión esta última vez, entrevistado para un medio españo.Posse no fue al show de de Milei en el Luna Park por la presentación del último libro del jefe de Estado y había hecho lo mismo en ocasión de la cena de la Fundación Libertad, el mes pasado, en contraposición al resto del gabinete.Las versiones sobre cómo un funcionario que llegó con el peso de Posse, es decir máxima cercanía con el Presidente, pero cayó en desgracia tan rápido son variadas, pero el denominador común es uno: el Jefe.La perspectiva indica que, en cualquier caso, el inicio de la caída fue la polémica por los aumentos de sueldos para el propio Milei, los ministros y los secretarios de Estado, que fueron avalados por la Jefatura de Gabinete. Primero, el Presidente echó por TV a un funcionario originario del PRO como chivo expiatorio. Pero días más tarde el verdadero encargado del tema, un ex funcionario que respondía a Posse, salió eyectado también.Sin embargo, la verdadera razón, que en funcionarios de esta envergadura siempre es política, es pelea y disputa de poder con la secretaria General Karina y Caputo, el otrora consultor discípulo de Jaime Durán Barba y ahora máximo asesor de Milei, que, según trascendió, tuvo un último capítulo con los recientes movimientos en la cúpula de la Aduana, peleas por las empresas privatizables y también por la AFI.También circuló que el ahora ex ministro coordinador se había "interesado" demasiado en cuestiones vinculadas a áreas sensibles de la administración de la seguridad, o sea el sector de Patricia Bullrich, una funcionaria que tiene un trato preferencial por parte de Milei y que no escatima en operaciones para con sus adversarios internos.