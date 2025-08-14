El posteo de Victoria Villarruel en medio de la rosca por el cierre de listas

Tras días de silencio, el saludo aparece cuando el oficialismo ajusta nombres y alianzas rumbo al cierre de listas. En ese contexto, la intervención de Villarruel reafirma el eje de orden y seguridad como bandera, a tono con su perfil y con los debates que atraviesan al espacio gobernante.
