El posteo de Victoria Villarruel en medio de la rosca por el cierre de listas

En medio de la rosca por el cierre de listas, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, publicó un mensaje en X para homenajear a las mujeres policías en su día. El posteo se da mientras el oficialismo define su ingeniería electoral.

escribió la dirigente libertaria en su cuenta, con fotografías de archivo (NA) que refuerzan la impronta securitaria que impulsa desde el inicio de la gestión.Villarruel incluyó un pasaje dedicado a quienes perdieron la vida en servicio: "Especialmente, a las que cayeron en cumplimiento del deber, cuyo sacrificio permanecerá vivo en la memoria de la Patria". El mensaje busca enmarcar el reconocimiento institucional a las fuerzas en un momento de fuerte discusión pública sobre seguridad.La vicepresidenta también definió el rol de las uniformadas con énfasis épico: "Ser mujer policía es servir con valentía, disciplina y amor por la Nación. Es estar dispuesta a enfrentar el peligro para defender la vida y la libertad de los demás. Honor y gratitud eternos a nuestras mujeres policías".