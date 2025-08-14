14.08.2025 / REDES SOCIALES

El posteo de Victoria Villarruel en medio de la rosca por el cierre de listas

Tras días de silencio, el saludo aparece cuando el oficialismo ajusta nombres y alianzas rumbo al cierre de listas. En ese contexto, la intervención de Villarruel reafirma el eje de orden y seguridad como bandera, a tono con su perfil y con los debates que atraviesan al espacio gobernante.




En medio de la rosca por el cierre de listas, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, publicó un mensaje en X para homenajear a las mujeres policías en su día. El posteo se da mientras el oficialismo define su ingeniería electoral.

"Hoy saludo a todas las mujeres policías. A las que patrullan nuestras calles y protegen a nuestra gente con coraje y entrega", escribió la dirigente libertaria en su cuenta, con fotografías de archivo (NA) que refuerzan la impronta securitaria que impulsa desde el inicio de la gestión.

Villarruel incluyó un pasaje dedicado a quienes perdieron la vida en servicio: "Especialmente, a las que cayeron en cumplimiento del deber, cuyo sacrificio permanecerá vivo en la memoria de la Patria". El mensaje busca enmarcar el reconocimiento institucional a las fuerzas en un momento de fuerte discusión pública sobre seguridad.

La vicepresidenta también definió el rol de las uniformadas con énfasis épico: "Ser mujer policía es servir con valentía, disciplina y amor por la Nación. Es estar dispuesta a enfrentar el peligro para defender la vida y la libertad de los demás. Honor y gratitud eternos a nuestras mujeres policías".


