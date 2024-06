Bullrich culpó a la oposición por "no darle instrumentos" al Gobierno y provocar la suba del dólar blue

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó este sábado a la oposición de "no darle instrumentos" al Gobierno nacional y provocar tanto la subida del dólar blue como el riesgo país."A este Gobierno no le han dado instrumentos. Todo Gobierno que comienza debe tenerlo. Esperamos que el miércoles salga la Ley Bases. El riesgo país y el dólar subieron por todos estos desacoples", señaló la funcionaria contra la dirigencia opositora, que esta semana dio media sanción en Diputados a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria."Ojalá el Senado vote esta ley, así podemos tomar más decisiones para simplificar la economía argentina", insistió en diálogo con Radio Mitre.En ese marco, Bullrich fue contundente sobre el accionar que tendrán las fuerzas de seguridad el próximo miércoles en las afueras del Congreso, cuando el Senado debata la Ley Bases."Hay una decisión política muy férrea que todos conocen, las calles están para circular y las plazas para protestar. Si el objetivo es provocar el protocolo, entonces pondremos más fuerza para evitar que lo hagan. Si están todo el día, van tener que estar ordenadamente", manifestó en relación a la convocatoria de la CGT y la CTA.Y agregó: "Siempre hemos respondido y sin violencia. Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos puntos del país, para la sociedad ha cambiado la situación. Hay orden, hay previsibilidad".Por otra parte, la ministra se refirió también al rol del PRO y contó cómo está su relación con Mauricio Macri, actual jefe del espacio político."Yo no tengo nada mal con Macri, lo que tengo es una convicción. El PRO tiene que apoyar con toda la fuerza al Gobierno, esa debe ser la función del PRO. Nuestros diputados están votando los proyectos de este Gobierno. En la campaña apoyamos a Javier Milei, y ahora qué vamos a hacer ¿decir lo contrario?", sostuvo la funcionaria.