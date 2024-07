Que abra la cabecita: el papá de Loan reclamó la presencia del gobernador Valdés

José Peña, padre de Loan, el nene de cinco años desaparecido el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, reclamó por novedades en la investigación y pidió la presencia del gobernador Gustavo Valdés. "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros", aseguró. "Estamos en el punto cero, como siempre. Todos los días nos levantamos, pensamos, queremos saber algo y nada. Seguimos esperando", lamentó el hombre este lunes en nota con C5N.En cuanto a los detenidos, pidió "que digan su verdad, que hablen. Nosotros queremos encontrar a Loan, nada más". "Me gustaría que el gobernador venga, que nos dé una respuesta. Nosotros no estamos contra él, pero no se acerca en ningún momento. Esperemos que se le abra un poquito la cabecita y venga para acá. Sería importante que viniera a hablar personalmente con nosotros", explicó José.El padre de Loan destacó que "todos los días hay gente que viene acá a apoyarnos", aunque también hay manifestaciones y cortes de calles en pedido de la aparición del chico. En esos casos, consideró que "la gente se empieza a poner violenta, se sobrepasa". "Nosotros tratamos de pedirles que no haga locuras. Se están enojando y mucho, ya van casi 40 días sin que Loan aparezca. Los sostenemos para que no sea un descontrol", subrayó.Por otro lado, la Justicia indagará este lunes al policía retirado, Francisco Méndez, último detenido por el caso de Loan Danilo Peña, señalado como “el informante” del excomisario Walter Maciel.El excomisario dará testimonio de manera virtual ante la jueza Cristina Pozzer Penzo donde se espera que responda preguntas sobre su implicancia en la causa, luego de haber sido señalado por Laudelina Peña, tía del pequeño, como uno de los que participó en la maniobra de plantar el botín izquierdo en un pantano ubicado a más de un kilómetro del naranjal y que fue encontrado el 14 de junio, un día después de la desaparición.Ludelina Peña, tía de Loan, fue importante para que la jueza dictamine la detención de Méndez. Allí, la mujer sostuvo que la primera vez que lo vio fue en la zona rural, cerca del naranjal, cuando se “descubrió” el botín izquierdo del menor, el cual había sido plantado.La mujer aseguró que Méndez es el “amigo” de Maciel e “informante”, algo que se comprobó tras el análisis de los celulares. Además, sostuvo es que fue quien “le avisó que encontró esa huella”, en referencia a las pisadas plantadas que se encontraron. Al mismo tiempo, aclaró que “Méndez estaba solo con el comisario, pero andaba el hijo a caballo adentro del campo”.Durante una indagatoria que duró más de cinco horas, el comisario Walter Maciel detalló lo que sucedió el pasado 13 de junio, el día que desapareció Loan Danilo Peña. El acusado aseguró que había sido detenido injustamente: “Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras”. Durante su indagatoria, apuntó contra los tíos del niño, Laudelina Peña y Antonio Benítez asegurando que tuvieron actitudes extrañas.“La causa me superó”, admitió el jefe policial al relatar que de un momento a otro, las mujeres se habían metido en el barro para sacar el botín. “Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina. Le ordenó que lo deje”, relató y mencionó que también tuvo que pedirles que dejaran de sacar fotos en la zona.Al mismo tiempo aseguró que él fue “el único funcionario que estaba en ese momento”, al indicar que el fiscal no se había presentado y debían transmitir las novedades por teléfono.