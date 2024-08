22.08.2024 / FUTBOL Y POLÍTICA

Milito va por la Presidencia de Racing, iría con un ex ministro de Macri pero contra las SAD

El ídolo detalló que está trabajando en su proyecto electoral junto a un equipo de colaboradores durante los últimos dos años. Aunque aún no ha revelado los nombres de sus futuros colaboradores, no son pocos los que mencionan al ex ministro de Economía de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.