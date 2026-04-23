Javier Milei recibe a un magnate de Sillicon Valley, confundador de PayPal: quién es Peter Thiel

El presidente Javier Milei se reúne con el empresario tecnológico Peter Thiel - cofundador de empresas como PayPal y Palantir - en el marco de la visita del inversor al país. La cita tendrá lugar en la Casa Rosada desde las 14 horas de este jueves.La llegada de Thiel a la Argentina ocurrió bajo una lógica de perfil bajo y agenda reservada. En este contexto, no es la primera vez que ambos se verán las caras. Ya en 2024, el empresario participó de un encuentro en Casa Rosada, junto a Alec Oxenford - embajador argentino en EEUU - quién aseguró que el dueño de Palantir le confesó que "cree que las ideas de Javier Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina".La reunión en Casa Rosada será una más de las que mantendrá con el gobierno libertario. Según trascendió, Thiel también se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo, el gran responsable del diseño comunicacional de la gestión de Milei, con fuerte presencia en las redes sociales. "La visita a la Argentina de @peterthiel, uno de los entrepreneurs y pensadores de mayor impacto global, me recordó su primera visita a la Casa Rosada en mayo de 2024 en la que nos reunimos con el Presidente Milei", confirmó Oxenford y recordó el encuentro ocurrido dos años atrás.Durante el fin de semana, Peter Thiel estuvo presente en el estadio Monumental para asistir al Superclásico. El interés de Thiel en el Superclásico no fue meramente deportivo. Su foco estuvo puesto en analizar cómo se articulan fenómenos culturales, sociales y dinámicas colectivas en espacios de alta concentración como el fútbol argentino.El empresario tecnológico es una de las figuras más influyentes —y controvertidas— del ecosistema de Silicon Valley. Cofundador de PayPal junto a Elon Musk, también está detrás de Palantir Technologies, una firma clave en el cruce entre tecnología, seguridad y geopolítica.Palantir, creada en 2003 con respaldo de la CIA, desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales, además de clientes privados en todo el mundo. Desde su origen, la compañía se especializó en procesar grandes volúmenes de información provenientes de múltiples fuentes para detectar patrones y facilitar la toma de decisiones en entornos complejos.Al frente de la empresa está Alex Karp, cofundador y actual CEO, quien comparte con Thiel un pasado académico en Stanford. Karp, considerado por TIME como una de las 100 figuras más influyentes en inteligencia artificial, defendió en reiteradas ocasiones el uso de estas tecnologías incluso en contextos sensibles. “Sí, nuestra tecnología se usa para matar a gente”, afirmó en una entrevista, en referencia a su aplicación en la lucha contra el terrorismo.El propio nombre de la compañía refleja su lógica operativa: “Palantir” remite a los artefactos ficticios de El Señor de los Anillos que permitían observar acontecimientos lejanos. La analogía no es casual: su software busca justamente integrar datos dispersos para ofrecer una visión estratégica unificada. Más allá de su rol empresarial, Thiel también es un actor relevante en la política estadounidense. Fue uno de los primeros referentes de Silicon Valley en alinearse con Donald Trump y mantiene vínculos con figuras clave del Partido Republicano, como JD Vance. Además, financia campañas políticas de cara a las elecciones de medio término de 2026.Su influencia en el mundo tecnológico también se extiende a inversiones tempranas en compañías como Facebook, SpaceX y OpenAI, a través de su firma Founders Fund. En paralelo, Palantir consolidó una fuerte presencia en el sector público, con contratos millonarios con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el sistema de salud del Reino Unido. Esta expansión no estuvo exenta de críticas por el potencial uso indebido de sus tecnologías en materia de vigilancia y privacidad.En el plano ideológico, tanto Thiel como Karp impulsan una visión en la que la tecnología —y particularmente la inteligencia artificial— ocupa un rol central en la seguridad global. En esa línea, desde la compañía sostienen que el debate no pasa por si se desarrollarán armas basadas en IA, sino por quién las controlará. “Silicon Valley ha perdido el rumbo”, planteó Karp en su libro The Technological Republic, libro desde donde la empresa obtuvo los fundamentos del manifiesto que publicaron el lunes pasado y que disparó grandes debates. Allí, se cuestiona el distanciamiento entre la industria tecnológica y los intereses estratégicos de Estados Unidos. Allí también sostiene que el sector tiene una “deuda moral” con el país que impulsó su desarrollo.