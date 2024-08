Espinoza: "Al final el ajuste no lo paga la casta, lo pagan los jubilados y jubiladas"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, se reunió con representantes de Centros de Jubilados de las 17 ciudades del distrito. Durante el encuentro, expresaron su preocupación por la situación actual, especialmente por el aumento de tarifas de servicios, de los medicamentos y la alta demanda de alimentos entre los adultos mayores.“Tuvimos una reunión muy fructífera con presidentas y representantes de los Centros de Jubilados de La Matanza. Nos contaron cuál es la terrible situación económica y social que están viviendo por el durísimo ajuste que generó el Gobierno nacional”, manifestó Espinoza.“Siempre los Centros de Jubilados fueron un puente para poder solucionar los problemas. En este caso, lo primero que nos dijeron fue sobre el terrible incremento de las tarifas, con un promedio de 500 a 1.000% de aumento”, añadió el jefe comunal.Espinoza también subrayó el fuerte impacto de la crisis que afecta a toda la sociedad y en particular a los jubilados y jubiladas: “En Argentina, nunca, en tan poco tiempo, se produjo un ajuste tan grande como el que está llevando adelante el Presidente Milei”.En ese sentido, el intendente comentó: “Tuvimos que reforzar el apoyo a nuestras personas mayores en cuanto a la entrega de alimentos con una gran red de contención social que tenemos, en un trabajo mancomunado con la Provincia de Buenos Aires, porque el Gobierno nacional no envía recursos a La Matanza para que podamos asistir a nuestra gente”.Durante el encuentro, Mirta del Centro de Jubilados Villa Monte Dorrego de Lomas del Mirador, destacó: “La charla fue muy amena, el intendente escuchó nuestras preocupaciones, donde pudimos decirle todo lo que necesitamos. Lamentamos el ajuste del gobierno que tanto nos perjudica a los jubilados, la quita de medicamentos y toda esta terrible situación económica que nos afecta con el fuerte aumento de tarifas”.Por su parte, Viviana, del Centro de Jubilados Mutual Brown de Ramos Mejía, dijo: “Es muy triste ver a la gente pedir la caja de alimentos, vecinos que tenían la ayuda de sus hijos y ahora están en una situación complicada porque muchos de esas familias se quedaron sin trabajo”.Por último, Espinoza precisó: “Una abuela me dijo que al final el ajuste no lo paga la casta, lo pagan los jubilados. Eso sintetiza claramente lo que está pasando hoy en la Argentina. Desde La Matanza, siempre vamos a acompañar y contener a nuestras jubiladas y jubilados”.